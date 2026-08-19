У Раді не набралося голосів для позбавлення мандатів двох нардепів





Верховна Рада не набрала необхідної кількості голосів для дострокового припинення повноважень народних депутатів Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, передає УНН.

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За дострокове припинення повноважень Андрія Жупанина проголосувало 211 народних депутатів. За складення мандата Остапом Шипайлом - 218 парламентарів.

"Рада не відпустила Андрія Жупанина (211) та Остапа Шипайла (218) скласти мандати народних депутатів України", – заявив нардеп.

Для дострокового припинення повноважень народного депутата Верховна Рада має віддати щонайменше 226 голосів.

Нагадаємо

18 серпня двоє нардепів від "Слуги народу" Андрій Жупанин та Остап Шипайло написали заяви про складання мандатів. Шипайло раніше голосував за законопроєкти, що викликали критику.