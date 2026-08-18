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Двоє нардепів від "Слуги народу" Жупанин та Шипайло склали мандати

Київ • УНН

 • 3316 перегляди

18 серпня двоє нардепів від "Слуги народу" Андрій Жупанин та Остап Шипайло написали заяви про складання мандатів. Шипайло раніше голосував за законопроекти, що викликали критику.

Двоє нардепів від "Слуги народу" Жупанин та Шипайло склали мандати

Двоє народних депутатів України написали заяви про складання мандатів у вівторок, 18 серпня. Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Народний депутат та заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин і народний депутат Остап Шипайло були обрані в Верховну Раду від партії "Слуга народу" в 2019 році.

За даними аналітичного руху "Чесно", наприкінці 2022 року Шипайло проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт.

22 липня 2025 року Шипайло проголосував "за" законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора. Фактично той законопроєкт ліквідував незалежність антикорупційних органів та перетворив їх на підконтрольні владі. 

Однак через протести згодом рішення про ліквідацію незалежності НАБУ і САП було відкликано.

Додатково

15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.

Також УНН повідомляв, що у Верховній Раді України з’явились два нові народні депутати від фракції "Слуга народу". Богдан Моркляник та Вікторія Резнікова стали народними депутатами, замінивши Дениса Маслова та Віталія Безгіна.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вніс подання на призначення Євгена Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги - на посаду міністра закордонних справ до Верховної Ради.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Слуга народу
Верховна Рада України