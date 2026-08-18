Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп
Київ • УНН
Президент України подав до Верховної Ради кандидатури Євгена Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ. Голосування заплановане на завтра.
Президент України Володимир Зеленський вніс подання на призначення Євгена Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги - на посаду міністра закордонних справ до Верховної Ради. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент. Завтра голосування за двох міністрів: МО та МЗС
На офіційному порталі ВР наразі немає інформації подання від Президента України на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.
У Раді розіслали графік зустрічей з кандидатами на міністрів оборони та МЗС - нардеп18.08.26, 16:05 • 3258 переглядiв
Контекст
15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.
Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.
Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.
Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.