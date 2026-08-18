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У Раді розіслали графік зустрічей з кандидатами на міністрів оборони та МЗС - нардеп

Київ • УНН

 • 3254 перегляди

Нардеп Желєзняк повідомив, що Євген Хмара буде внесений на посаду міністра оборони, а Андрій Сибіга - на посаду міністра закордонних справ. Очікується офіційне подання від Президента.

У Раді розіслали графік зустрічей з кандидатами на міністрів оборони та МЗС - нардеп

У Верховній раді України розіслали графік зустрічей фракцій та груп з двома кандидатами на посади міністрів. Йдеться про очільників Міноборони і МЗС, повідомив нардеп Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Тобто вважайте вже офіційно, буде Євген Хмара внесений на Міноборони. Ну і Андрій Сибіга на Міністра закордонних справ. Чекаємо зараз офіційного подання від Президента

 - зазначив нардеп.

Він додав, що не голосуватиме за жодного з вищезазначених кандидатів.

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що подання Президента на призначення міністрів досі відсутнє у Верховній Раді.  

Також УНН повідомляв, що у Верховній Раді України з’явились два нові народні депутати від фракції "Слуга народу". Богдан Моркляник та Вікторія Резнікова стали народними депутатами, замінивши Дениса Маслова та Віталія Безгіна.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Міністерство оборони України
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Ярослав Железняк