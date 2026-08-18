У Раді розіслали графік зустрічей з кандидатами на міністрів оборони та МЗС - нардеп
Київ • УНН
Нардеп Желєзняк повідомив, що Євген Хмара буде внесений на посаду міністра оборони, а Андрій Сибіга - на посаду міністра закордонних справ. Очікується офіційне подання від Президента.
У Верховній раді України розіслали графік зустрічей фракцій та груп з двома кандидатами на посади міністрів. Йдеться про очільників Міноборони і МЗС, повідомив нардеп Ярослав Желєзняк, передає УНН.
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Тобто вважайте вже офіційно, буде Євген Хмара внесений на Міноборони. Ну і Андрій Сибіга на Міністра закордонних справ. Чекаємо зараз офіційного подання від Президента
Він додав, що не голосуватиме за жодного з вищезазначених кандидатів.
Нагадаємо
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що подання Президента на призначення міністрів досі відсутнє у Верховній Раді.
Також УНН повідомляв, що у Верховній Раді України з’явились два нові народні депутати від фракції "Слуга народу". Богдан Моркляник та Вікторія Резнікова стали народними депутатами, замінивши Дениса Маслова та Віталія Безгіна.