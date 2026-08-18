В Раде разослали график встреч с кандидатами на должности министров обороны и иностранных дел - депутат
Киев • УНН
Депутат Железняк сообщил, что Евгений Хмара будет представлен на должность министра обороны, а Андрей Сыбига - на должность министра иностранных дел. Ожидается официальное представление от Президента.
В Верховной Раде Украины разослали график встреч фракций и групп с двумя кандидатами на должности министров. Речь идет о руководителях Минобороны и МИД, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
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То есть считайте, уже официально: Евгений Хмара будет внесен на должность министра обороны. Ну и Андрей Сибига — на должность министра иностранных дел. Сейчас ожидаем официального представления от Президента
Он добавил, что не будет голосовать ни за одного из вышеупомянутых кандидатов.
Напомним
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что представление Президента о назначении министров до сих пор отсутствует в Верховной Раде.
Также УНН сообщал, что в Верховной Раде Украины появились два новых народных депутата от фракции "Слуга народа". Богдан Моркляник и Виктория Резникова стали народными депутатами, заменив Дениса Маслова и Виталия Безгина.