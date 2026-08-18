В Раде разослали график встреч с кандидатами на должности министров обороны и иностранных дел - депутат

В Верховной Раде Украины разослали график встреч фракций и групп с двумя кандидатами на должности министров. Речь идет о руководителях Минобороны и МИД, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

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То есть считайте, уже официально: Евгений Хмара будет внесен на должность министра обороны. Ну и Андрей Сибига — на должность министра иностранных дел. Сейчас ожидаем официального представления от Президента - отметил народный депутат.

Он добавил, что не будет голосовать ни за одного из вышеупомянутых кандидатов.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что представление Президента о назначении министров до сих пор отсутствует в Верховной Раде.

Также УНН сообщал, что в Верховной Раде Украины появились два новых народных депутата от фракции "Слуга народа". Богдан Моркляник и Виктория Резникова стали народными депутатами, заменив Дениса Маслова и Виталия Безгина.