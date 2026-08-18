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Два депутата от "Слуги народа" Жупанин и Шипайло сложили мандаты

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

18 августа два депутата от "Слуги народа" Андрей Жупанин и Остап Шипайло написали заявления о сложении мандатов. Шипайло ранее голосовал за законопроекты, вызвавшие критику.

Два депутата от "Слуги народа" Жупанин и Шипайло сложили мандаты

Два народных депутата Украины написали заявления о сложении мандатов во вторник, 18 августа. Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает УНН.

Подробности

Народный депутат и заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин и народный депутат Остап Шипайло были избраны в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в 2019 году.

По данным аналитического движения "Чесно", в конце 2022 года Шипайло проголосовал за градостроительную реформу (#5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности по состоянию на начало 2024 года президент не подписал законопроект.

22 июля 2025 года Шипайло проголосовал "за" законопроект 12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора. Фактически тот законопроект ликвидировал независимость антикоррупционных органов и превратил их в подконтрольные власти. 

Однако из-за протестов впоследствии решение о ликвидации независимости НАБУ и САП было отозвано.

Дополнительно

15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил освободить Михаила Федорова от должности министра обороны. На его место временным руководителем был назначен бывший и. о. председателя СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.

И. о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.

Также УНН сообщал, что в Верховной Раде Украины появились два новых народных депутата от фракции "Слуга народа". Богдан Моркляник и Виктория Резникова стали народными депутатами, заменив Дениса Маслова и Виталия Безгина.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский внес представление о назначении Евгения Хмары на должность министра обороны и Андрея Сибиги - на должность министра иностранных дел в Верховную Раду.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
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