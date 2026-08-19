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Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащим

Киев • УНН

 • 26722 просмотра

Журналистка Рамина Эсхакзай рассказала о помолвке в интервью Viva. Её избранник — военнослужащий и Герой Украины, его лицо скрывают.

Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащим

Журналистка Рамина Эсхакзай сообщила о помолвке с военнослужащим. О личной жизни она рассказала в эксклюзивном интервью изданию Viva и стала героиней цифровой обложки журнала, передает УНН.

Журналистка Рамина Эсхакзай, привыкшая задавать откровенные вопросы другим, на этот раз отвечает на них сама. Она сообщила Viva! о помолвке с военнослужащим 

– пишет издание.

В интервью Рамина Эсхакзай рассказала, как именно месяц назад получила от любимого мужчины предложение руки и сердца.

Мы ужинали на берегу океана (были там в совместном отпуске), а потом он предложил прогуляться. Внезапно достал кольцо и спросил, буду ли я с ним всю жизнь. Конечно, я радовалась, но почему-то даже больше за парня — что он решился 

– рассказала интервьюер.

Журналистка не скрывает, что догадывалась о предстоящем предложении за несколько дней до того, как это произошло.

Я чувствовала, что он позовет меня замуж, потому что он уже как-то говорил, что определился, и даже спрашивал у меня размер кольца. К тому же он хорошо общается с моей мамой, и я понимала: когда он решит сделать предложение руки и сердца — она, вероятно, ему поможет. За несколько дней до этого у нас была годовщина, и я даже ожидала, что это может произойти именно тогда. Словом, догадки были, но что все случится именно в тот вечер — не знала. Кстати, кольцо он выбрал для меня сам, на свой вкус 

– говорит Рамина.

При этом о избраннике девушки пока почти ничего не известно, а на фотографиях, где они вместе, лицо мужчины скрыто из соображений безопасности, поскольку он является военнослужащим. Впрочем, рассказывая о любимом, журналистка все же поделилась  несколькими фактами из его жизни.

Сразу восхитило то, как он выполняет обязанности военного, поразила его профессиональная подготовка. Меня вообще вдохновляют профессионалы. А когда я вижу, что человек делает что-то на пределе человеческих возможностей, то, конечно, аплодирую стоя.И, конечно, меня поразила его история: обычный парень из села, которому преподаватели "предрекали" будущее в тюрьме, пошел в спорт, затем в армию и прошел путь от пехотинца до Героя Украины. Это заслуживает огромного уважения! 

– подчеркнула Рамина Эсхакзай.

Напомним

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились на гражданской церемонии в Кашкайше. Пара объявила о браке в Instagram, опубликовав фотографию с обручальными кольцами. 

Алла Киосак

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