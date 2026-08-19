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Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцем

Київ • УНН

 • 9956 перегляди

Журналістка Раміна Есхакзай розповіла про заручини в інтерв’ю Viva. Її обранець — військовий і Герой України, його обличчя приховують.

Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцем

Журналістка Раміна Есхакзай повідомила про заручини з військовослужбовцем. Про особисте життя вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю для видання Viva та стала героїнею диджитал-обкладинки журналу, передає УНН.

Журналістка Раміна Есхакзай, яка звикла ставити відверті запитання іншим, цього разу відповідає на них сама. Вона повідомила Viva! про заручини з військовослужбовцем 

– пише видання.

В інтерв’ю Раміна Есхакзай розповіла як саме отримала пропозицію руки і серця від коханого чоловіка місяць тому.

Ми вечеряли на березі океану (були там у спільній відпустці), а потім він запропонував пройтися. Зненацька дістав обручку й запитав, чи буду я з ним усе життя. Звісно, я раділа, але чомусь навіть більше за хлопця — що він наважився 

– розповіла інтерв’юерка.

Журналістка не приховує, що здогадувалась про освідчення за декілька днів до того, як це сталося.

Я відчувала, що він покличе мене заміж, тому що він уже якось говорив, що визначився і навіть запитував у мене розмір каблучки. До того ж він добре спілкується з моєю мамою, і я розуміла: коли він вирішить зробити пропозицію руки та серця — вона, напевно, йому допоможе. За декілька днів до цього в нас була річниця, і я навіть очікувала, що це може статися саме тоді. Словом, здогадки були, але що все станеться саме того вечора — не знала. До речі, обручку він вибрав для мене сам, на свій смак 

– каже Раміна.

Натомість, про обранця дівчини, наразі, майже нічого невідомо, а на фото де вони разом приховано обличчя чоловіка з міркувань безпеки, адже він є військовослужбовцем. Втім, розповідаючи про коханого, журналістка все ж, поділилася  декількома фактами з його життя.

Одразу захопило те, як він виконує обов’язки військового, вразила його професійна підготовка. Мене взагалі надихають професіонали. А коли я бачу, що людина робить щось на межі людських можливостей, то, звісно, аплодую стоячи.І, звісно, мене вразила його історія: звичайний хлопець із села, якому викладачі "пророкували" майбутнє у в’язниці, пішов у спорт, потім до армії та подолав шлях від піхотинця до Героя України. Це заслуговує на величезну повагу! 

– наголосила Раміна Есхакзай.

Нагадаємо

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися на цивільній церемонії в Кашкайші. Пара оголосила про шлюб в Instagram, опублікувавши фото з обручками. 

Алла Кіосак

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