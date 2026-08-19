Жара до +37° вернётся уже на этой неделе - синоптики

В Украину уже на этой неделе вернется сильная жара — до +37 градусов, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

Согласно прогнозу, 20–22 августа в северной части страны местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории — без осадков.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с, 20 августа днем в западных и северных областях местами порывы 15–20 м/с.

Температура ночью 12–20°; днем 27–34°, 21 августа на юго-западе страны, 22 августа в большинстве областей местами сильная жара 35–37° — сообщили в Укргидрометцентре.

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