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Жара до +37° вернётся уже на этой неделе - синоптики

Киев • УНН

 • 31193 просмотра

20–22 августа в Украине потеплеет до 27–34°, местами до +37°. На севере возможны дожди и грозы.

Жара до +37° вернётся уже на этой неделе - синоптики

В Украину уже на этой неделе вернется сильная жара — до +37 градусов, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

Согласно прогнозу, 20–22 августа в северной части страны местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории — без осадков.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с, 20 августа днем в западных и северных областях местами порывы 15–20 м/с. 

Температура ночью 12–20°; днем 27–34°, 21 августа на юго-западе страны, 22 августа в большинстве областей местами сильная жара 35–37°

— сообщили в Укргидрометцентре.

Передышка от жары - синоптики дали прогноз на 19 августа19.08.26, 08:18 • 3358 просмотров

 

Юлия Шрамко

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