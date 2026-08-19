Передышка от жары - синоптики дали прогноз на 19 августа
Киев • УНН
19 августа в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днём составит 21–26°, на крайнем востоке — до 30°.
Атмосферный фронт обусловит дождливую погоду в Украине 19 августа, после чего придёт прохлада, температура воздуха не превысит 30 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
19 августа неустойчивую погоду в большинстве областей будет определять атмосферный фронт, который обусловит колебания давления и влажности воздуха. За фронтом будет распространяться прохладный воздух с запада, поэтому ожидаем кратковременную передышку от жары: прохладную ночь и комфортную дневную температуру; теплее всего будет на юге и востоке страны
По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днём на востоке и юго-востоке страны местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с.
Температура ночью 9–14°, на юге и юго-востоке 13–18°; днём 21–26°, на крайнем востоке страны до 30°.
Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.26, 11:44 • 10224 просмотра