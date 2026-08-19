Передышка от жары - синоптики дали прогноз на 19 августа

Атмосферный фронт обусловит дождливую погоду в Украине 19 августа, после чего придёт прохлада, температура воздуха не превысит 30 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

19 августа неустойчивую погоду в большинстве областей будет определять атмосферный фронт, который обусловит колебания давления и влажности воздуха. За фронтом будет распространяться прохладный воздух с запада, поэтому ожидаем кратковременную передышку от жары: прохладную ночь и комфортную дневную температуру; теплее всего будет на юге и востоке страны - сообщили синоптики.

По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днём на востоке и юго-востоке страны местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с.

Температура ночью 9–14°, на юге и юго-востоке 13–18°; днём 21–26°, на крайнем востоке страны до 30°.

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