Перепочинок від спеки - синоптики дали прогноз на 19 серпня
Київ • УНН
19 серпня в Україні очікуються короткочасні дощі й грози. Температура вдень становитиме 21–26°, на крайньому сході — до 30°.
Атмосферний фронт зумовить дощову погоду в Україні 19 серпня, за яким прийде прохолода, температура повітря не перевищить 30 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.
19 серпня нестійку погоду в більшості областей визначатиме атмосферний фронт, який зумовить коливання тиску та вологості повітря. За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря із заходу, тому розраховуємо на короткочасний перепочинок від спеки: прохолодну ніч і комфортну денну температуру; найтепліше – на півдні та сході країни
За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, центральних і південних областей, вдень на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході 13-18°; вдень 21-26°, на крайньому сході країни до 30°.
Посуха на тлі спеки може зашкодити врожаю і посівній озимини - Укргідрометцентр13.08.26, 11:44 • 10231 перегляд