Перепочинок від спеки - синоптики дали прогноз на 19 серпня

Атмосферний фронт зумовить дощову погоду в Україні 19 серпня, за яким прийде прохолода, температура повітря не перевищить 30 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

19 серпня нестійку погоду в більшості областей визначатиме атмосферний фронт, який зумовить коливання тиску та вологості повітря. За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря із заходу, тому розраховуємо на короткочасний перепочинок від спеки: прохолодну ніч і комфортну денну температуру; найтепліше – на півдні та сході країни