Спека до +37° повернеться ще цього тижня - синоптики
Київ • УНН
20-22 серпня в Україні потеплішає до 27-34°, місцями до +37°. На півночі можливі дощі та грози.
В Україну ще цього тижня повернеться сильна спека - до +37 градусів, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.
Деталі
За прогнозом, 20-22 серпня у північній частині країни місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, 20 серпня вдень у західних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 12-20°; вдень 27-34°, 21 серпня на південному заході країни, 22 серпня в більшості областей місцями сильна спека 35-37°
Перепочинок від спеки - синоптики дали прогноз на 19 серпня19.08.26, 08:18 • 3010 переглядiв