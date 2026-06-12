Арсеналов недостаточно: Европе нужны новые критерии оценки оружия и оборонных технологий — CEO и CTO Fire Point Ирина Терех

Полномасштабная война в Украине продемонстрировала, что Европе необходимо пересмотреть традиционные подходы к безопасности и обороне, поскольку даже наличие больших арсеналов вооружения не гарантирует их эффективности в реальных боевых условиях. Об этом накануне международной оборонной выставки Eurosatory в парижском Sciences Po заявила CEO и CTO украинской компании Fire Point Ирина Терех во время исполнительного мастер-класса, посвященного военным инновациям и будущему европейской обороны, передает корреспондент УНН.

Я понимаю все содержание, стоящее за доктринами безопасности Европы и НАТО. Все они разработаны для очень безопасного движения в стабильные времена. Если вы не в стабильных временах, вопросы безопасности вы начинаете рассматривать под другим углом — пояснила Ирина Терех.

Она подчеркнула, что война поставила перед западными странами неудобный вопрос: можно ли быть уверенными, что вооружение, годами накапливавшееся в арсеналах, действительно будет работать тогда, когда это будет необходимо.

Даже если у нас есть полные арсеналы чего-то – откуда мы знаем, что оно работает? Я могу думать о множестве причин, почему эти конкретные образцы оружия попали в эти арсеналы: кто-то лоббировал это, кто-то хорошо разбирается в маркетинге, кто-то подкупил какого-то политика, кто-то просто давний авторитетный игрок с хорошей репутацией. Но если у вас есть срочность взять это с полки сегодня и заставить это работать – кто отвечает за то, что оно сработает? — отметила Ирина Терех.

По ее убеждению, именно война в Украине стала тестом для многих оборонных решений и подходов, которые ранее считались бесспорными. Гендиректор Fire Point убеждена, что необходимо менять подходы к оценке современных технологий, в частности беспилотников. По ее словам, дроны сегодня следует рассматривать по аналогии со смартфонами, которые требуют постоянных обновлений программного обеспечения.

Одна из вещей, которую Украина рассматривает сейчас, – начинать рассматривать дроны как ваш смартфон, требующий регулярных обновлений. И нужно убедиться, что ваш поставщик сможет не просто собрать карбоновый корпус с моторами, но и предоставлять правильные обновления вовремя. И эти обновления не будут содержать никаких "черных ходов" — сказала Ирина Терех.

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Отдельно она затронула вопрос зависимости стран от иностранных поставщиков вооружения и возможности внешнего влияния на работу критически важных систем ПВО.

Любое западное оружие имеет "выключатель". Прямо сейчас, если что-то произойдет, у нас есть определенные Patriot, определенные NASAMS и другие системы, защищающие очень красивое парижское небо. Но их можно выключить в любой момент дистанционно. Если какой-то пожилой человек принял утром какие-то таблетки и решил, что так надо сделать – вот с чем мы бы столкнулись. Это уже произошло в Катаре недавно. Не надо оглядываться на годы – можно оглядываться на месяцы — пояснила Ирина Терех.

По мнению генерального директора Fire Point, все эти вызовы свидетельствуют о необходимости формирования собственных технологических возможностей и отказа от чрезмерной зависимости от политических решений союзников.

И очень много других вопросов, которые все ведут нас к истине: пожалуй, единственный способ действительно быть уверенным в своей безопасности – полагаться на технологический суверенитет, а не на какие-то политические циклы, потому что политические циклы – это как азартная игра. Сегодня одно, завтра другое. Единственное, на что вы действительно можете положиться – это то, что вы можете измерить. А технология – единственное, что вы можете измерить — резюмировала Терех.

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