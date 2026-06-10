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Дроны Fire Point позволили перейти к непрерывному поражению врага и стали одними из самых эффективных средств на фронте - командир подразделения "Асгард"

Киев • УНН

 • 1644 просмотра

Компания Fire Point наладила массовое производство дронов для непрерывных ударов. Командир «Асгарда» назвал их одними из самых эффективных на фронте.

Дроны Fire Point позволили перейти к непрерывному поражению врага и стали одними из самых эффективных средств на фронте - командир подразделения "Асгард"

Украинские ударные беспилотники производства украинской компании Fire Point стали одними из лидеров среди средств поражения, которые сегодня используют Силы обороны Украины. Главным преимуществом компании является создание системы массового и непрерывного производства, что позволяет военным планировать операции и постоянно наносить удары по противнику. Об этом заявил командир одного из подразделений "Асгард", входящего в Силы беспилотных систем, с позывным "Джоконда", пишет УНН.

По его словам, украинский рынок БПЛА за последние годы прошел путь от единичного производства и волонтерских инициатив до создания полноценной индустрии, способной обеспечивать войска необходимым количеством беспилотников для непрерывных ударов. 

Такие компании, как, например, Fire Point, они смогли достичь результата такого, что они построили систему, которая дает сейчас возможность постоянного применения, то есть не промежуточного, как это было раньше. То есть, когда ты применяешь, тебе зашло там 50 средств, например, и ты их там использовал за два месяца, ты их растянул под определенные операции, то сейчас эти 50 средств используются одними нами — мы довольно маленькое подразделение на самом деле — буквально за неделю. И это используют практически все Силы обороны

— отметил «Джоконда» в интервью УНИАН.

Он подчеркнул, что для командиров ударных подразделений ключевым фактором являются не только характеристики БПЛА, но и стабильность их поставок. "Джоконда" объяснил, что на войне важно, чтобы средства поражения поставлялись непрерывно и была возможность планировать операции. По его словам, компания Fire Point построила именно такую систему.

Военный добавил, что оружие Fire Point сегодня применяется не только отдельными специальными подразделениями, а фактически по всей вертикали Сил беспилотных систем и других подразделений Сил обороны Украины.

Именно Fire Point смог развить систему, которая попала практически в каждое подразделение, как минимум СБС. И то, что я знаю, они активно применяются еще Силами обороны в целом. То есть это не только прерогатива, как раньше было, там каких-то спецподразделений. И это не может не радовать. Это показывает, что мы действительно можем что-то делать. И у нас есть свое оружие. Что самое главное, мы не зависим от того, что нам скажут: "А мы вам не дадим ракетку, ой, а вот здесь не делайте, а сюда не идите

— пояснил «Джоконда».

Командир также отметил, что развитие украинского производства БПЛА позволяет переносить боевые действия на территорию страны-агрессора и уменьшать зависимость от иностранных поставок вооружения.

Военный добавил, что именно ежедневное применение оружия, которое ощутимо для россии, демонстрирует результат и лучше всего подтверждает его эффективность.

Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции Украины05.06.26, 15:42 • 89047 просмотров

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологии
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Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат