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Высота полета 25 километров: Financial Times раскрыл новые детали об украинском аналоге Patriot

Киев • УНН

 • 1206 просмотра

Перехватчик FP-7.x во время испытаний достиг высоты 25 км. Ракета разработана достаточно быстрой для перехвата баллистических ракет.

Высота полета 25 километров: Financial Times раскрыл новые детали об украинском аналоге Patriot

Ракета-перехватчик баллистики FP-7.x во время недавнего испытания  достигла высоты полета в 25 километров, что сопоставимо с показателями комплекса Patriot. Об этом говорится в статье Financial Times, пишет УНН

Совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время испытаний украинской ракеты-перехватчика баллистики FP-7.x она достигла высоты в 25 километров. Ракета разработана достаточно быстрой для перехвата баллистических ракет.

Как пишет FT, в компании оценивают стоимость ракеты на уровне 700 тысяч долларов против 3,8 миллиона долларов за ракету Patriot PAC-3. Особенность ракеты от Fire Point в том, что FP-7.x, используя радиолокационное наведение на завершающем участке полета ("последней миле"), переходит на инфракрасную тепловую головку самонаведения.

По словам Штилермана, массовое производство ракеты может начаться в августе, при условии поставки инфракрасной головки самонаведения, которую Fire Point надеется получить у немецкой компании Diehl Defence. Полноценное использование может начаться к 2027 году. Как указывает издание, ожидается производство трех ракет в день. 

FP-7.x планируется использовать в системе противовоздушной обороны Freya, к созданию которой, как ожидается, присоединятся европейские партнеры. В статье не раскрывается, какие именно европейские страны планируют присоединиться к реализации, однако ранее УНН сообщал, что о своем участии в публичном пространстве подтверждали Германия, Франция, Норвегия и Швеция. По данным FT, Fire Point вела переговоры с немецкими Hensoldt и Thales по радарам, итальянской Leonardo по радарам отслеживания и обнаружения целей, а также норвежской Kongsberg по технологиям командования и управления.

Завершение этого (создания противовоздушной системы - ред.) зависит от скорости наших западных партнеров 

– цитирует издание Штилермана. 

Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot28.05.26, 14:52 • 56422 просмотра

FT указывает, что американский оборонный конгломерат Lockheed Martin производит сотни перехватчиков в год для системы Patriot, но большая часть производства идет на замену запасов, использованных во время войны с Ираном. В Украине же запасы PAC-2 и PAC-3 быстро истощаются из-за постоянных атак россиян.

"Можем ли мы рассчитывать на "Patriots"? Я не думаю, что мы можем", – цитирует издание бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Он также добавляет, что ситуация вокруг Ирана указывает на то, что США сначала будут пополнять свой арсенал. 

Президент Украины Владимир Зеленский также пожаловался на уменьшение поставок ракет Patriot "из-за войны на Ближнем Востоке". Именно это подталкивает к развитию европейских противоракетных возможностей. 

Эксперт по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако подчеркивает, что FP-7.x может дополнить арсенал противовоздушной обороны Украины, который включает старые советские системы, американские ракеты Hawk и современные немецкие перехватчики IRIS-T и комплексы Patriot. 

"Когда у вас есть полный спектр угроз, вам нужно много разных инструментов", – сказал Карако. 

Самая сложная часть разработки противоракетной обороны, по словам консультанта по вопросам обороны Марка Ланге, заключается в том, что их трудно испытать. 

"Только большое количество оперативного применения и инженерная работа могут помочь снять это проклятие", – сказал он, добавив, что Украина "имеет и дар, и проклятие постоянных российских атак баллистическими ракетами, что является одним из факторов, которые могут помочь сжать сроки".

Fire Point уже демонстрирует успехи в быстрой разработке и запуске проектов: дальнобойные беспилотники FP-1, атакующие российские нефтеперерабатывающие заводы, ударный дрон средней дальности FP-2, широко применяемый для разрушения российских логистических путей. А также FP-5 Flamango, которая нанесла поражение по заводу в Чебоксарах. Эксперты указывают, что эти ракеты способны воспользоваться слабым радиолокационным покрытием в россии из-за размеров страны. 

Быстрые темпы производства в Украине по сравнению с западными странами в значительной степени стали возможными благодаря военной экономике, которая ускоряет военное производство. 

Сегодня у нас, пожалуй, наименее бюрократический подход к производству чего угодно в аэрокосмической отрасли 

– считает Денис Штилерман.

«Мы не будем молча умирать»: Зеленский предупредил путина о создании украинской баллистики08.06.26, 11:49 • 4781 просмотр

Лилия Подоляк

Война в УкраинеТехнологии
Fire Point
Денис Штилерман
Война в Украине
Defence City
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Financial Times
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