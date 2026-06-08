«Мы не будем молча умирать»: Зеленский предупредил путина о создании украинской баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил президента рф Владимира Путина, что наше государство близко к созданию собственной баллистики, которая будет использоваться для ударов по территории России в ответ на массированные российские обстрелы украинских городов, пишет УНН.

За годы войны и массированных атак мы многому научились, многое изучили и создали. Мы разработали большое количество различных беспилотников и ракет. У нас еще нет собственной баллистической ракеты, но мы уже на этом пути. Мы очень близки к этому