«Мы не будем молча умирать»: Зеленский предупредил путина о создании украинской баллистики
Киев • УНН
Зеленский заявил о приближении Украины к созданию собственной баллистики для ударов по рф. Ранее совладелец Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания завершает испытания новой дальнобойной ракеты с дальностью до 850 км.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил президента рф Владимира Путина, что наше государство близко к созданию собственной баллистики, которая будет использоваться для ударов по территории России в ответ на массированные российские обстрелы украинских городов, пишет УНН.
За годы войны и массированных атак мы многому научились, многое изучили и создали. Мы разработали большое количество различных беспилотников и ракет. У нас еще нет собственной баллистической ракеты, но мы уже на этом пути. Мы очень близки к этому
Он добавил, что удары Украины по военным целям в российском Санкт-Петербурге, а также по энергетической инфраструктуре – это ответ Украины после атак России на украинскую энергетику. Так же как и удары по территории Московской области.
Это наш ответ на попытки нас уничтожить. Мы не будем молча умирать. Мы будем отвечать и становиться сильнее с каждым днем
По его словам, сегодня в Украине работает более 400 оборонных компаний, и десятки из них уже являются одними из самых сильных в мире.
Мы производим продукцию под землей, производим ее везде. Мы начали развивать это производство не только в Украине. Все это делается ради одной цели – остановить Путина и усилить давление на него
Напомним
Совладелец Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания завершает испытания новой дальнобойной ракеты с дальностью до 850 км и работает над созданием спутниковой группировки, которая должна стать альтернативой Starlink для Украины и Европы. Также Fire Point участвует в создании панъевропейского антибаллистического щита Freya на базе ракеты-перехватчика FP-7.X.