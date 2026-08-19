Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца

Енот в домашних условиях может казаться забавным и милым питомцем, но на самом деле у этого животного есть немало особенностей, о которых стоит знать ещё до его появления в доме. Подробнее о том, почему еноту нужно много пространства, постоянная интеллектуальная нагрузка, специальный уход и почему содержать его в квартире может быть сложно, журналистке УНН рассказала ветеринарный врач Елизавета Бабий.

Енот — дикое животное

Прежде всего, говорит эксперт, будущим владельцам стоит отказаться от представления, что енот будет вести себя как обычный домашний питомец, поскольку такое животное в любом случае остаётся значительно ближе к дикой природе, чем кажется.

"Прежде всего нужно избавиться от иллюзии, что это собака или кошка. Это совершенно другое, даже психологически, скажем так, животное. Эти животные не прошли полноценный процесс одомашнивания, как кошки или собаки. То есть даже если енотик живёт в квартире, в семье или с одним владельцем, это всё равно фактически дикое животное. Об этом нужно всегда помнить", — объясняет врач

Действительно ли еноты — проказники?

Еноты очень любопытны, говорит врач. Это животное способно открывать шкафы, выдвижные ящики и мусорные ведра, а также исследовать практически всё, до чего может дотянуться, — именно поэтому хозяевам с ними довольно сложно справиться.

"По своей физиологии они очень любопытны, очень активны, и у них прекрасно развиты передние лапы. Если, например, в квартире сидит кошка, она посмотрит на шкаф — ну и хорошо, шкаф так шкаф. Максимум она запрыгнет на него и будет там спать. Еноту же, наоборот, интересно. Он будет сидеть 40 минут, пока не откроет", — подчёркивает Елизавета Бабий.

Из-за такого поведения владельцу енота придётся постоянно приспосабливать жильё к потребностям животного.

"Они всё погрызут, потом выбросят вещи из шкафов, разбросают их, сядут сверху и будут либо дальше всё перебирать, либо спать. Им нужно всё открыть: шкафы, выдвижные ящики. А мусорное ведро — это вообще святое. Что бы вы на него ни поставили, какую защёлку или ящик, енот всё равно найдёт способ туда забраться", — рассказала врач.

Елизавета Бабий объяснила, что для енота важны не только физическая активность, но и пространство для передвижения, а также постоянная интеллектуальная нагрузка, поскольку без неё его любопытство может направляться на опасные предметы или даже на собственное тело.

"Теоретически для енота можно создать соответствующие условия, но на практике, особенно в квартире, это очень сложно. Ему нужно большое пространство, где можно лазить, исследовать и играть, ведь это очень умное животное. Если енот не получает достаточной интеллектуальной нагрузки, сначала он начинает шкодить — портить вещи, искать себе занятие, а со временем это может перерасти даже в самоповреждение", — отметила Елизавета Бабий.

В частности, опасность могут представлять предметы, которые енот может попытаться исследовать.

"Двери, провода, бытовая химия — всё это может заинтересовать енота, а при отсутствии других способов занять себя такие исследования могут представлять серьёзную опасность для его здоровья", — подчёркивает врач

По словам ветеринара, еноты также могут причинять значительный ущерб жилью, если остаются без достаточной активности. Она приводит пример владельцев, которые надолго оставляли взрослого енота одного.

"У меня есть владельцы, которые взяли себе уже взрослого енота. Они работали по 10–11 часов, и однажды, вернувшись домой, увидели, что в комнате, где был енот, он снял побелку со стены от потолка примерно на полтора метра вниз. Где-то он её грыз, где-то царапал, где-то что-то находил или просто постукивал. То есть фактически он исследовал всё, до чего мог добраться", — говорит эксперт.

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Может ли енот укусить хозяина?

Ещё одна особенность, которую важно учитывать, — поведение енота во время контакта с человеком. Животное может кусаться, однако не всегда из-за агрессии.

"Все еноты кусаются, и сила их укуса довольно ощутима. Конечно, это не бульдог, но челюсти у них крепкие. Чаще всего они кусают за то, чем мы к ним прикасаемся, — то есть за руки, а если животное находится на руках, то может укусить и за плечо или шею", — отметила Елизавета Бабий.

Однако енот не всегда понимает, что его укус причиняет человеку боль. Поэтому наказание за такое поведение не даст ожидаемого результата.

"Из-за отсутствия достаточных коммуникативных навыков, из-за того, что еноты не были одомашнены, они не понимают, как общаться. То есть этот "кус" может быть и тогда, когда животному хорошо, и тогда, когда ему что-то не нравится, и когда животное нервничает или ему страшно. То есть это проявление эмоций, которое ещё не переросло в способ общения", — объясняет врач.

В то же время Елизавета Бабий отмечает, что еноты не причиняют боль намеренно.

"Это просто способ выразить свою эмоцию, енот ещё не умеет считывать реакцию человека и понимать, что ему больно. Поэтому животное не всегда понимает, за что его наказывают. Для него это выглядит так: "я себе живу своей жизнью, а тут человек вдруг кричит или даже может дать по носу", — отметила эксперт.

Как и чем кормить енота?

Отдельный вопрос — рацион енота. Животное практически всеядно, однако это не означает, что ему можно давать любую еду со стола.

"Енот по своей физиологии почти всеяден. Поэтому, если убрать из рациона продукты, которые ему нельзя, его питание может быть достаточно разнообразным. У меня есть интересная семья, где вместе живут енот и собака — фактически два всеядных организма", — говорит Елизавета Бабий.

По словам врача, в рационе енота не должно быть специй и жареной пищи. Также стоит ограничивать хлеб и сладкое, а продукты должны быть натуральными.

"Владельцы хорошо следят за здоровьем обоих животных. И вот у них общее меню: без специй, без жареного, без хлеба, очень мало сладкого — всё это натуральное. И на самом деле такой вариант тоже возможен, только там есть другие особенности, но в итоге животное оказывается не очень привередливым", — объясняет врач

Однако чрезмерное кормление также может стать проблемой. По словам Елизаветы Бабий, владельцы часто пытаются демонстрировать любовь к животному именно через еду, но так делать не следует.

"Самая большая проблема, которую я вижу у енотов, — это, опять же, несоответствие нашего способа выражать любовь. Люди пытаются передать свою симпатию через еду. Поэтому почти все еноты, которых я знаю, имеют очень высокую степень ожирения. Почти все", — добавила Елизавета Бабий.Как содержать енота?

У енота должна быть отдельная зона, где он может уединиться. Для этого Елизавета Бабий советует оборудовать клетку, которая станет своеобразным безопасным местом для животного.

"У енота обязательно должна быть клетка — так называемая зона неприкосновенности, как у собак. В любой момент, когда животное не хочет общаться, у него должно быть место, где оно может уединиться. Обычно там используют пелёнки, которые хорошо впитывают влагу, ведь еноты не роются в них, но важно, чтобы всё быстро впитывалось", — подчёркивает эксперт.

Также енота можно приучить к лотку, однако за чистотой нужно регулярно следить. Иначе поддерживать гигиену животного и места его пребывания будет сложнее.

"Енота можно приучить к лотку, но за ним нужно регулярно следить и поддерживать его в чистоте. Важно вовремя убирать, чтобы сохранять надлежащее гигиеническое состояние животного. Иначе могут возникнуть проблемы", — подчёркивает врач

О ветеринаре для енота стоит позаботиться заранее

Ещё до появления животного дома будущему владельцу стоит подумать о ветеринарной помощи, советует эксперт. Еноты могут иметь общих с людьми паразитов, а из-за укусов и царапин важны вакцинация и профилактика инфекционных заболеваний.

"Самый важный момент ухода — нужно помнить, что у них есть общие с людьми паразиты. Это очень важно. Обязательно нужно позаботиться о вакцинации, глистогонной обработке и профилактике инфекционных заболеваний. Потому что всё время, как я уже говорила, могут быть и укусы, и царапины и тому подобное", — говорит эксперт

В то же время найти специалиста, имеющего опыт работы именно с енотами, может быть непросто. По словам ветеринарного врача, таких специалистов немного.

"В настоящее время я знаю только четырёх специалистов в Киеве. То есть, на мой взгляд, для двух миллионов жителей это очень мало. Поэтому специфика такова: если с кроликами ещё более-менее, больше врачей, которые в этом разбираются, то еноты — это уже совсем другое. Еноты, ежи, летучие мыши — это уже такая уж очень узкая специфика", — подытожила Елизавета Бабий.

Итак, енот может быть интересным домашним питомцем, однако его содержание требует значительно большей подготовки, чем может показаться на первый взгляд. Енотам нужны не только пространство, постоянная активность, безопасная среда, продуманный рацион и специализированная ветеринарная помощь, но и немало внимания со стороны владельца.