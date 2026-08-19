Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника

Єнот у домашніх умовах може здаватися чудним і милим улюбленцем, але насправді ця тварина має чимало особливостей, про які варто знати ще до її появи в домі. Детальніше про те, чому єнот потребує багато простору, постійного інтелектуального навантаження, спеціального догляду та чому утримувати його в квартирі може бути складно - розповіла журналістці УНН ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій.

Єнот - дика тварина

Передусім. каже експертка, майбутнім власникам варто відмовитися від уявлення, що єнот поводитиметься як звичайний домашній улюбленець, бо така тварина у будь-якому випадку залишається значно ближчою до дикої природи, ніж здається.

"Перш за все треба позбавитися ілюзії, що це собака чи кіт. Це абсолютно інше, навіть психологічно, скажімо так, тварина. Ці тварини повноцінно не пройшли процес одомашнення, як коти чи собаки. Тобто навіть якщо єнотик живе в квартирі, в родині або з одним власником, це все одно фактично дика тварина. Це треба завжди пам'ятати", – пояснює лікарка

Чи справді єноти бешкетники?

Єноти дуже допитливі, каже лікарка. Ця тварина здатна відкривати шафи, висувні ящики та смітники, а також досліджувати практично все, до чого може дотягнутися - саме тому з ними досить складно впоратись господарям.

"Вони в своїй фізіології дуже допитливі, дуже активні і у них чудово розвинені передні лапки. Якщо, наприклад, в квартирі сидить кіт, він подивиться на шафу - ну і добре, шафа то шафа. Максимум він на неї застрибне і там буде спати. Єноту ж, навпаки - цікаво. Він буде 40 хвилин сидіти, поки не відкриє", – наголошує Єлизавета Бабій.

Через таку поведінку, власнику єнота доведеться постійно пристосовувати житло до потреб тварини.

"Вони все погризуть, потім повикидають речі з шаф, порозкидають їх, сядуть зверху й будуть або далі все перебирати, або спати. Їм треба все відкрити: шафи, висувні ящики. А смітник - то взагалі святе. Що б ви на нього не поставили, яку защіпку чи ящик - єнот усе одно знайде спосіб туди залізти", - розповіла лікарка.

Єлизавета Бабій пояснила, що для єнота важливі не лише фізична активність, а й простір для пересування та постійне інтелектуальне навантаження, адже без нього її допитливість може спрямовуватися на небезпечні предмети або навіть на власне тіло.

"Теоретично для єнота можна створити відповідні умови, але на практиці, особливо в квартирі, це дуже складно. Йому потрібен великий простір, де можна лазити, досліджувати та гратися, адже це дуже розумна тварина. Якщо єнот не отримує достатнього інтелектуального навантаження, спочатку він починає шкодити - псувати речі, шукати собі заняття, а згодом це може перерости навіть у самопошкодження", – зазначила Єлизавета Бабій.

Зокрема, небезпеку можуть становити предмети, які єнот може спробувати дослідити.

"Двері, дроти, побутова хімія - усе це може зацікавити єнота, а за відсутності інших способів зайняти себе такі дослідження можуть становити серйозну небезпеку для його здоров’я", – наголошує лікарка

За словами ветеринара, єноти можуть також завдавати значних пошкоджень житлу, якщо залишаються без достатньої активності. Вона наводить приклад власників, які залишали дорослого єнота самого на тривалий час.

"У мене є власники, які взяли собі вже дорослого єнота. Вони працювали по 10-11 годин, і одного дня, повернувшись додому, побачили, що в кімнаті, де був єнот, він зняв побілку зі стіни від стелі приблизно на півтора метра вниз. Десь він її гриз, десь шкрябав, десь щось знаходив або просто підстукував. Тобто фактично він досліджував усе, що міг", – каже експертка.

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Чи може єнот вкусити господаря?

Ще одна особливість, яку важливо враховувати - поведінка єнота під час контакту з людиною. Тварина може кусатися, однак не завжди через агресію.

"Усі єноти кусаються і сила їхнього укусу досить відчутна. Звісно, це не бульдог, але щелепи в них міцні. Найчастіше вони кусають за те, чим ми до них торкаємося - тобто руки, а якщо тварина перебуває на руках, то може вкусити й за плече чи шию", - зауважила Єлизавета Бабій.

Однак, єнот не завжди розуміє, що його укус завдає людині болю. Тому покарання за таку поведінку не дасть очікуваний результат.

"Через відсутність достатніх комунікативних навичок, через те, що не було одомашнення, єноти не розуміють як спілкуватися. Тобто цей "кусь" - він може бути і коли тварині добре, і коли не подобається, і коли тварина нервує чи їй страшно. Тобто це йде прояв емоцій, який ще не переріс у спосіб спілкування", – пояснює лікарка.

Водночас, Єлизавета Бабій зазначає, що єноти не роблять боляче навмисно.

"Це просто спосіб виразити свою емоцію, єнот ще не вміє зчитувати реакцію людини й розуміти, що їй боляче. Тому тварина не завжди розуміє, за що її карають. Для неї це виглядає так: "я собі живу своє життя, а тут людина раптом кричить або навіть може дати по носі", - зазначила експертка.

Як і чим годувати єнота?

Окреме питання - раціон єнота. Тварина є практично всеїдною, однак це не означає, що їй можна давати будь-яку їжу зі столу.

"Єнот за своєю фізіологією майже всеїдний. Тому, якщо прибрати з раціону продукти, які йому не можна, його харчування може бути досить різноманітним. У мене є цікава родина, де разом живуть єнот і собака - фактично два всеїдні організми", - каже Єлизавета Бабій.

За словами лікарки, у раціоні єнота не повинно бути спецій і смаженої їжі. Також варто обмежувати хліб та солодке, а продукти мають бути натуральними.

"Власники гарно слідкують за здоров'ям обох тварин. І от у них спільне меню: без спецій, без смаженого, без хліба, мало дуже солодкого, це все йде натуральне. І насправді такий варіант теж може бути, тільки там інші особливості, але виходить не дуже вибаглива тварина", – пояснює лікарка

Однак надмірне годування також може стати проблемою. За словами Єлизавети Бабій, власники часто намагаються демонструвати любов до тварини саме через їжу, але так не треба робити.

"Найбільша проблема, яку я бачу у єнотів, - це, знову ж таки, невідповідність нашого способу висловити любов. Люди намагаються свою симпатію передати через їжу. Тому майже всі єноти, яких я знаю, мають дуже високий ступінь ожиріння. Майже всі", – додала Єлизавета Бабій.Як утримувати єнота?

У єнота має бути окрема зона, де він може усамітнитися. Для цього Єлизавета Бабій радить облаштувати клітку, яка буде своєрідним безпечним місцем для тварини.

"У єнота обов’язково має бути клітка - так звана зона недоторканності, як у собак. У будь-який момент, коли тварина не хоче спілкуватися, вона повинна мати місце, де може усамітнитися. Зазвичай, там використовують пелюшки, які добре вбирають вологу, адже єноти не риються в них, але важливо, щоб усе швидко поглиналося", – наголошує експертка.

Також, єнота можна привчити до лотка, однак за чистотою потрібно регулярно стежити. Інакше підтримувати гігієну тварини та її місця перебування буде складніше.

"Єнота можна привчити до лотка, але за ним потрібно регулярно стежити й підтримувати його в чистоті. Важливо вчасно прибирати, щоб зберігати належний гігієнічний стан тварини. Інакше можуть виникнути проблеми", - підкреслює лікарка

Про ветеринара для єнота варто попіклуватись завчасно

Ще до появи тварини вдома майбутньому власнику варто подумати про ветеринарну допомогу, радить експертка. Єноти можуть мати спільних із людьми паразитів, а через укуси та подряпини важливими є вакцинація і профілактика інфекційних захворювань.

"Найважливіший момент догляду – це треба пам'ятати, що у них є з людьми спільні паразити. Це дуже важливо. Обов'язково питання вакцинації, глисти і профілактика інфекційних захворювань. Бо весь час, як я вже казала, можуть бути і укуси, і подряпини, тощо", – каже експертка

Водночас знайти спеціаліста, який має досвід роботи саме з єнотами, може бути непросто. За словами ветеринарної лікарки, таких фахівців небагато.

"Я на даний час, знаю лише чотирьох спеціалістів на Київ. Тобто це, як на мене, для 2 млн населення дуже мало. Тому специфіка: якщо з кролями ще більш-менш, більше лікарів, які розбираються, то єноти – це вже зовсім. Єноти, їжаки, кажани – це вже така прям специфіка, тоненька-тоненька", – резюмувала Єлизавета Бабій.

Тож, єнот може бути цікавим домашнім улюбленцем, однак його утримання потребує значно більше підготовки, ніж може здатися на перший погляд. Єноти потребують не тільки простору, постійної активності, безпечного середовища, продуманого раціону та спеціалізованої ветеринарної допомоги, а й чимало уваги з боку її власника.