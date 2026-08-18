Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця

Декоративний кролик може здаватися простим у догляді домашнім улюбленцем, але насправді він потребує добре організованих умов і чимало зусиль. Детальніше про те, як облаштувати простір для кролика, чим його годувати, яку породу обрати та скільки може коштувати щомісячне утримання пухнастика - розповіла журналістці УНН ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій.

Деталі

Невеликий розмір декоративного кролика часто створює враження, що доглядати за ним легко, каже лікарка. Втім, насправді ця тварина потребує досить відповідального ставлення.

"Насправді це дуже великий міф, на жаль, про те, що кролики невибагливі в догляді. Вони справді невеличкі, але догляд має бути дуже добре організований, щоб тварина довго і здорово жила. Передусім це не іграшка - кролик може жити 8-12 років. Якщо його заводять, наприклад, для дитини, треба пам’ятати, що це не тварина, яка проживе лише кілька років, наприклад, як щур", – пояснює Єлизавета Бабій.

За словами лікарки, кролики особливі й тим, що можуть приховувати ознаки хвороби, бо це пов’язано з їхньою поведінкою в природі, де демонстрація слабкості могла зробити тварину легкою здобиччю.

"У природі кролик є тварина-жертва. Через це в нього сформувався механізм, який не дозволяє показувати, що він хворий або слабкий, бо тоді на нього першого будуть полювати. Тому якщо з’являються будь-які ознаки, що щось не так, щось турбує, то уже варто дуже уважно поставитися до цього і звернутися до лікаря", – зазначає фахівчиня.

Єлизавета Бабій також пояснила, що через швидкий обмін речовин, хвороби у кроликів можуть прогресувати швидше, ніж в інших тварин, тому не варто чекати, поки симптоми стануть очевидними.

"Кроликів відносять до екзотичних тварин, тому варто знайти спеціаліста ще до того, як ви заведете таку тваринку. Щоб у разі необхідності ви одразу знали хоча б клініку або, в ідеалі, лікаря, до якого можна звернутися. У моменти стресу це може зайняти час, а в кролика його, на жаль, не так уже й багато", – наголошує Єлизавета Бабій.

Як утримувати кролика?

Лікарка наголошує, що постійне перебування в клітці не відповідає потребам активної тварини. Їй необхідний простір.

"Клітки недостатньо. Її можна розглядати як тимчасове безпечне місце або певну базу. Якщо є можливість підготувати максимально безпечний простір - без дротів, слизької підлоги та високих місць, з яких можна впасти - кролика варто утримувати там більшу частину дня", – розповідає Єлизавета Бабій.

Окреме питання - харчування. Основою раціону має бути сіно, яке потрібне не лише для нормальної роботи кишківника пухнастика, а й для зубів.

"Зайцеподібні - це не гризуни, а окрема група. У них усе життя ростуть зуби. Тому, навіть якщо кролик дуже любить корм, смаколики чи солодкі фрукти, основою його раціону має бути сіно. У ньому багато клітковини, яка сприяє роботі кишківника, а також воно допомагає механічно сточувати зуби", – каже лікарка.

Водночас, Єлизавета Бабій наголосила що якщо зуби у кролика не сточуються належним чином, то це може призвести до стоматологічних проблем. Тому стан зубів тваринки потрібно контролювати під час ветеринарних оглядів.

Яку породу кролика краще обрати для квартири

Для утримання в квартирі кролика, Єлизавета Бабій радить звертати увагу на карликові породи. Водночас, зазначає, що порода не гарантує певного характеру, тому під час вибору важливо враховувати індивідуальні особливості конкретної тварини.

"Для квартири можна розглядати карликові породи, бо вони є менші. Є карликові стандартні кролі, висловухі баранчики, а також левоголові. У левоголових за вухами та на щоках є довша шерсть, тому їх потрібно регулярно вичісувати, щоб не утворювалися ковтуни", – розповідає Єлизавета Бабій.

Втім, саме левоголових кролів лікарка називає досить комфортними для утримання.

"Левоголові кролі, як правило, достатньо спокійні. Догляд за шерстю і саме спілкування під час грумінгу можуть ще більше зближувати тварину з власником. Такі кролі здатні формувати стійку прив’язаність і надавати перевагу конкретній людині", – зазначила експертка.

Серед інших порід ветеринарна лікарка згадує й рексів, які мають характерну оксамитову шерсть.

"Рекс, наприклад, має дуже оксамитову шерсть, але ця шерсть майже вся линяє. За нею треба добре доглядати. І взагалі не можна сказати, що всі представники однієї породи будуть однаковими, тому варто більше спілкуватися з твариною і не обманюватися зовнішністю", – підкреслює Єлизавета Бабій.

Скільки коштує утримання кролика

Витрати на домашнього улюбленця залежать від його стану здоров’я та потреб, підкреслила лікарка.

"Якщо ми беремо повністю здорового кролика з усіма обробками, то його утримання обійдеться приблизно від 1800 до 2500 гривень на місяць. Це гарний корм, сіно достатньої якості, вітаміни та засоби гігієни", - каже експертка

Окремо потрібно враховувати витрати на контроль стану зубів, пояснила лікарка. Передні різці можуть сточуватися неправильно, тому їх потрібно регулярно оглядати у фахівця.

"Додатково до цього бюджету варто закладати підрізання зубів - близько 450, максимум 500 гривень. Навіть якщо підрізати їх не доведеться, то можна просто показати кролика лікарю, щоб він оцінив стан зубів і сказав, чи є якісь нюанси", - пояснює Єлизавета Бабій.

Також кролики можуть мати зовнішніх паразитів, зокрема пухоїдів, а іноді й бліх. Єлизавета Бабій наголошує, що ризик може бути вищим, якщо тварина виходить на вулицю або в домі є собаки чи коти, які можуть принести паразитів із вулиці.

"Кролик може бути носієм деяких видів зовнішніх паразитів. Пухоїди не шкідливі для людей, але викликають у кролика свербіж. Іноді бувають і блохи. Така обробка коштуватиме близько 250 гривень", - наголосила лікарка.

Отож, декоративний кролик може стати комфортним домашнім улюбленцем, але лише за умови правильно організованого догляду.