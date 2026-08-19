Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала назначение Евгения Хмары министром обороны Украины. Накануне он заявил, что до голосования станет гражданским лицом.
Верховная Рада назначила Евгения Хмару новым министром обороны Украины, передает УНН со ссылкой на заседание парламента.
Детали
Проект постановления №15523 "О назначении Хмары Е.Л. на должность Министра обороны Украины" поддержали 312 народных депутатов.
Также Кабинет министров Украины освободил Евгения Хмару от должности по собственному желанию и отменил решение о возложении на него обязанностей главы ведомства.
Дополнение
14 июля Верховная Рада освободила главу правительства Юлию Свириденко, что автоматически повлекло за собой отставку всего правительства.
В соответствии со статьей 114 Конституции Украины министр обороны, министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению Президента Украины.
16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была освобождена от этой должности.
В тот же день Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.
Вечером того же дня Президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты.
17 июля правительство назначило Евгения Хмару заместителем министра обороны — временно исполняющим обязанности министра обороны.
В соответствии со статьей 15 закона "О национальной безопасности Украины" министр обороны назначается на должность Верховной Радой по представлению Президента Украины из числа гражданских лиц, что уже делает невозможным назначение Хмары министром, поскольку это будет противоречить закону.
Накануне Хмара подтвердил, что ко времени голосования в Верховной Раде за его кандидатуру на должность министра обороны он уже будет гражданским лицом.
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