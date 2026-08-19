Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Напередодні він заявив, що до голосування стане цивільною особою.
Верховна Рада призначила Євгенія Хмару новим міністром оборони України, передає УНН з посиланням на засідання парламенту.
Деталі
Проєкт постанови №15523 "Про призначення Хмари Є.Л. на посаду Міністра оборони України" підтримали 312 народних депутатів.
Також Кабінет міністрів України звільнив Євгенія Хмару з посади за власним бажанням та скасував рішення про покладення на нього обов'язків очільника відомства.
Доповнення
14 липня Верховна Рада звільнила голову уряду Юлію Свириденко, що автоматично потягло за собою відставку всього уряду.
Відповідно до статті 114 Конституції України, міністр оборони, міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням Президента України.
16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим Прем'єр-міністром України замість Юлії Свириденко, яка була звільнена з цієї посади.
Того ж дня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.
Ввечері того ж дня Президент України Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати.
17 липня уряд призначив Євгенія Хмару заступником міністра оборони - тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони.
Відповідно до статті 15 закону "Про національну безпеку України", міністр оборони призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента України з числа цивільних осіб, що вже робить неможливим призначення Хмари міністром, адже це буде суперечити закону.
Напередодні Хмара підтвердив, що до голосування у Верховній Раді за його кандидатуру на посаду міністра оборони він буде вже цивільною особою.
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначення18.08.26, 20:43 • 59241 перегляд