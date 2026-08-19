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Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать

Киев • УНН

 • 19297 просмотра

Минобороны разъяснило состав выплат военным в 2026 году и вознаграждения за боевые задания. Ежемесячные боевые выплаты ограничены 460 тысячами гривен.

Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать

В Министерстве обороны объяснили, из чего состоят выплаты военнослужащим в 2026 году и какие дополнительные вознаграждения предусмотрены за выполнение боевых задач. Об этом  пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте профильного ведомства.

В зависимости от условий службы военнослужащий может получать базовое денежное обеспечение, надбавки, премии и боевые выплаты.

Детали

Денежное обеспечение военнослужащим выплачивают до 20-го числа каждого месяца за предыдущий. Если деньги поступают в воинскую часть с опозданием, выплату должны произвести в течение трех дней после их получения. Сумма зависит от должности военнослужащего, его звания, выслуги лет, условий службы и задач, которые он выполняет.

Основу денежного обеспечения составляют должностной оклад, выплата за воинское звание и надбавка за выслугу лет. Последняя может составлять от 25% до 50% суммы должностного оклада и оклада по званию. Например, военнослужащие с выслугой от одного до пяти лет получают надбавку в размере 25%, а со стажем от пяти до десяти лет — 30%.

Также предусмотрены дополнительные надбавки — за особенности прохождения службы, работу с государственной тайной, квалификацию, а также ежемесячные премии. Надбавка за особенности службы составляет не менее 65% суммы должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу.

Военнослужащие, которые не участвуют в боевых действиях и не получают боевые выплаты в размере 30, 50 или 100 тысяч гривен, могут рассчитывать на дополнительные 10 тысяч гривен. Эту сумму начисляют пропорционально времени выполнения служебных обязанностей.

Вместе с базовыми выплатами минимальное денежное обеспечение за выполнение обязанностей службы составляет от 30 тысяч гривен в месяц.

Сколько платят за боевые задачи

Отдельно военнослужащие могут получать дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях и выполнение специальных задач.

100 тысяч гривен предусмотрены за непосредственное участие в боях на линии соприкосновения и выполнение задач по огневому поражению противника.

50 тысяч гривен могут получать военнослужащие из состава органов военного управления и штабов, которые руководят подразделениями, ведущими боевые действия.

Еще 30 тысяч гривен предусмотрены за выполнение боевых и специальных задач согласно соответствующим приказам. Речь идет, в частности, о задачах по противовоздушной обороне и обеспечению подразделений.

Все эти выплаты начисляют  пропорционально количеству дней, в течение которых военнослужащий фактически выполнял соответствующие задачи.

Новые зональные выплаты

С июня 2026 года действуют и дополнительные выплаты, размер которых зависит от того, насколько близко к линии боевого соприкосновения военнослужащий выполняет задачи.

170 тысяч гривен предусмотрены за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения, во время наступления, контрнаступления или контратаки, на временно оккупированных территориях, в "серой зоне" или на территории противника.

70 тысяч гривен выплачивают за выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Если в течение месяца военнослужащий работал в разных зонах, деньги рассчитают отдельно за количество дней в каждой из них.

Также предусмотрены суточные выплаты за участие в активных боевых действиях. За восстановление позиций в глубине собственной обороны можно получить 20 тысяч гривен в сутки, а за штурм на линии соприкосновения или в глубине обороны противника — 40 тысяч гривен в сутки.

Отдельные бонусы дадут и за конкретный результат боевой работы: 100 тысяч гривен — за взятого в плен противника и 15 тысяч гривен — за ликвидированного противника в контактном бою. В последнем случае результат должен быть подтвержден видео.

Какие еще выплаты могут получить военнослужащие

Тем, кто впервые заключает контракт на военную службу, предусмотрена единовременная помощь. Для рядового состава она составляет 26 тыс. 624 гривны, для сержантского — 29 тыс. 952 гривны, для офицерского — 33 тыс. 280 гривен.

Кроме этого, раз в год военнослужащий имеет право на помощь для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения. При определенных условиях также можно получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Общая сумма ежемесячных боевых выплат при этом ограничена 460 тысячами гривен. В то же время базовое денежное обеспечение, отдельные бонусы за результаты боевой работы и единовременная выплата за первый контракт считаются отдельно и могут добавляться к этой сумме.

Напомним 

Глава МВД подписал приказы о дополнительных вознаграждениях для гвардейцев, полицейских и пограничников. Выплаты учитывают сложность задач и результаты боевой работы.

Александра Василенко

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