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Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати

Київ • УНН

 • 19873 перегляди

Міноборони роз’яснило склад виплат військовим у 2026 році та винагороди за бойові завдання. Щомісячні бойові виплати обмежені 460 тисячами гривень.

Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати

У Міністерстві оборони пояснили, з чого складаються виплати військовослужбовцям у 2026 році та які додаткові винагороди передбачені за виконання бойових завдань. Про це  пише УНН із посиланням на інформацію на сайті профільного відомства.

Залежно від умов служби військовий може отримувати базове грошове забезпечення, надбавки, премії та бойові виплати.

Деталі

Грошове забезпечення військовим виплачують до 20 числа кожного місяця за попередній. Якщо гроші надходять до військової частини із запізненням, виплату мають провести протягом трьох днів після їх отримання. Сума залежить від посади військового, його звання, вислуги років, умов служби та завдань, які він виконує.

Основу грошового забезпечення становлять посадовий оклад, виплата за військове звання та надбавка за вислугу років. Остання може становити від 25% до 50% суми посадового окладу та окладу за званням. Наприклад, військові з вислугою від одного до п’яти років отримують надбавку у 25%, а зі стажем від п’яти до десяти років – 30%.

Також передбачені додаткові надбавки – за особливості проходження служби, роботу з державною таємницею, кваліфікацію, а також щомісячні премії. Надбавка за особливості служби становить не менше 65% від суми посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу.

Військовослужбовці, які не беруть участі у бойових діях і не отримують бойові виплати у 30, 50 або 100 тисяч гривень, можуть розраховувати на додаткові 10 тисяч гривень. Цю суму нараховують пропорційно часу виконання службових обов’язків.

Разом із базовими виплатами мінімальне грошове забезпечення за виконання обов’язків служби становить від 30 тисяч гривень на місяць.

Скільки платять за бойові завдання

Окремо військові можуть отримувати додаткову винагороду за участь у бойових діях та виконання спеціальних завдань.

100 тисяч гривень передбачені за безпосередню участь у боях на лінії зіткнення та виконання завдань із вогневого ураження противника.

50 тисяч гривень можуть отримувати військовослужбовці зі складу органів військового управління та штабів, які керують підрозділами, що ведуть бойові дії.

Ще 30 тисяч гривень передбачені за виконання бойових та спеціальних завдань за відповідними наказами. Йдеться, зокрема, про завдання з протиповітряної оборони та забезпечення підрозділів.

Усі ці виплати нараховують  пропорційно кількості днів, протягом яких військовий фактично виконував відповідні завдання.

Нові зональні виплати

З червня 2026 року діють і додаткові виплати, розмір яких залежить від того, наскільки близько військовий виконує завдання до лінії бойового зіткнення.

170 тисяч гривень передбачені за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення, під час наступу, контрнаступу чи контратаки, на тимчасово окупованих територіях, у "сірій зоні" або на території противника.

70 тисяч гривень виплачують за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

Якщо протягом місяця військовий працював у різних зонах, гроші розрахують окремо за кількість днів у кожній із них.

Також передбачені добові виплати за участь в активних бойових діях. За відновлення позицій у глибині власної оборони можна отримати 20 тисяч гривень за добу, а за штурм на лінії зіткнення або в глибині оборони противника – 40 тисяч гривень за добу.

Окремі бонуси гададуть й за конкретний результат бойової роботи: 100 тисяч гривень – за захопленого в полон противника та 15 тисяч гривень – за ліквідованого противника у контактному бою. В останньому випадку результат має бути підтверджений відео.

Які ще виплати можуть отримати військові

Тим, хто вперше укладає контракт на військову службу, передбачена одноразова допомога. Для рядового складу вона становить 26 тис 624 гривні, для сержантського – 29 тис 952 гривні, для офіцерського – 33 тис 280 гривень.

Крім цього, раз на рік військовослужбовець має право на допомогу для оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. За визначених умов можна також отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Загальна сума щомісячних бойових виплат при цьому обмежена 460 тисячами гривень. Водночас базове грошове забезпечення, окремі бонуси за результати бойової роботи та одноразова виплата за перший контракт рахуються окремо і можуть додаватися до цієї суми.

Нагадаємо 

Голова МВС підписав накази про додаткові винагороди для гвардійців, поліцейських та прикордонників. Виплати враховують складність завдань та результати бойової роботи.

Олександра Василенко

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