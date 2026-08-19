Мудрой сообщили о подозрении, но не задерживали — адвокат

Адвокат Артем Крикун-Труш заявил, что сегодня детективы НАБУ вручили бывшей заместительнице руководителя Офиса Президента Ирине Мудрой уведомление о подозрении, однако никакого задержания не было. Об этом Крикун-Труш заявил в комментарии УНН.

Информация о том, что Ирину Мудру задержали, не соответствует действительности. У нее почти весь день проходили обыски, которые уже завершились. Сейчас она вместе с адвокатами изучает материалы уведомления о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения - сказал Артем Крикун-Труш.

Дополнение

Нардеп Алексей Гончаренко заявил о задержании бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой и ее пребывании в НАБУ. Официального подтверждения пока нет.

Президент освободил Ирину Мудру от должности заместительницы руководителя Офиса Президента. Соответствующий указ №734/2026 был подписан 19 августа.

Это произошло после того, как НАБУ и САП сообщили о вручении уведомлений о подозрении по делу в рамках спецоперации "Форрест Гамп" "по ликвидации высокоуровневой коррупции, в ходе которой была разоблачена группа лиц, организовавшая и обеспечившая легализацию средств, полученных преступным путем".

"Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для внесения залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас". В состав группы входили заместитель руководителя Офиса Президента Украины, экс-народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета государственного банка и другие лица. Для реализации схемы группа лиц использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Каждый этап преступного плана согласовывался и контролировался им", - отметили в НАБУ.