Ірину Мудру затримали, вона на слідчих діях у НАБУ - нардеп

Колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру затримали. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Ірину Мудру затримано. Наразі вона знаходиться на слідчих діях у НАБУ. Сьогоднішню ніч проведе в ізоляторі тимчасового тримання - повідомив нардеп.

Проте офіційно наразі інформація про затримання Ірини Мудрої не підтверджена.

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Президент звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента. Відповідний указ №734/2026 підписали 19 серпня.

Це сталося після того, як НАБУ і САП повідомили про оголошені підозри у справі у межах спецоперації "Форест Гамп" "з ліквідації високорівневої корупції, де викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом".

"Ідеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі "Мідас". До складу групи входили заступник керівника Офісу Президента України, екснародний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним", - зазначили у НАБУ.