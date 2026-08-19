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Операція "Форест Гамп": у НАБУ повідомили про оголошені підозри

Київ • УНН

 • 3034 перегляди

Учасникам злочинної організації повідомили про підозру в організації застави 150 млн грн за рахунок злочинних коштів. Слідство триває.

Операція "Форест Гамп": у НАБУ повідомили про оголошені підозри

НАБУ і САП 19 серпня повідомили про підозру учасникам злочинної організації, після застави у червні за одного із фігурантів справи "Мідас", які підозрюються у тому, що організували та забезпечували внесення застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом, повідомив на відео НАБУ і САП щодо операції "Форест Гамп" - детектив НАБУ Михайло Романюк, пише УНН.

29 червня 2026 року один із фігурантів справи "Мідас" був звільнений з-під варти під заставу у розмірі 150 млн грн. А 19 серпня 2026 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, які організували та забезпечували внесення цієї застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом. Дії учасників злочину кваліфіковано за частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України. Слідство триває

- сказав спікер на відео НАБУ і САП щодо операції "Форест Гамп" - детектив НАБУ Михайло Романюк.

Операція "Форест Гамп": НАБУ і САП розкрили деталі схеми на 150 млн грн, фігурує заступник керівника ОП, екснардеп і не тільки19.08.26, 12:00 • 13768 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал
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Національне антикорупційне бюро України