Операция "Форрест Гамп": в НАБУ сообщили об объявленных подозрениях

НАБУ и САП 19 августа сообщили о подозрении участникам преступной организации, которые после залога в июне за одного из фигурантов дела "Мидас" подозреваются в том, что организовали и обеспечили внесение залога за счет средств, полученных преступным путем, сообщил на видео НАБУ и САП об операции "Форрест Гамп" детектив НАБУ Михаил Романюк, пишет УНН.

29 июня 2026 года один из фигурантов дела "Мидас" был освобожден из-под стражи под залог в размере 150 млн грн. А 19 августа 2026 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении участникам преступной организации, которые организовали и обеспечили внесение этого залога за счет средств, полученных преступным путем. Действия участников преступления квалифицированы по части третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается - сказал спикер на видео НАБУ и САП об операции «Форрест Гамп» — детектив НАБУ Михаил Романюк.

Операция "Форрест Гамп": НАБУ и САП раскрыли детали схемы на 150 млн грн, фигурируют замруководителя ОП, экс-нардеп и не только