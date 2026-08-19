Операція "Форест Гамп": НАБУ і САП розкрили деталі схеми на 150 млн грн, фігурує заступник керівника ОП, екснардеп і не тільки

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео з повнішими аудіозаписами і деталями справи у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП, пише УНН.

НАБУ та САП у межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі "Мідас". До складу групи входили заступник керівника Офісу Президента України, екснародний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним - вказав спікер на відео - детектив НАБУ Михайло Романюк.

З його слів, "на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ "Сенс Банк". Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах".

"Також під час розслідування детективами бюро було зафіксовано факти втручання щодо впровадження підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів", - продовжив детектив НАБУ.

Супроводжуючи оприлюднені аудіозаписи, детектив НАБУ вказав, що "організатори схеми обговорюють питання внесення застави за одного із учасників злочинної організації у справі "Мідас".

"Для легалізації коштів учасники злочину залучили підконтрольні їм компанії та фізичних осіб", - зазначив детектив НАБУ.

"Крім того учасники злочину залучили топ-менеджмент державного банку та узгодили з ним схему його вчинення", - вказав він.

Супроводжуючи оприлюднені аудіозаписи, детектив НАБУ також вказав, що "довірена особа екс-народного депутата розповідає про зустріч з головою управління Сенсбанку".

На відео оприлюднено також і відеокадри.

Детектив НАБУ на відео далі розповідав, що "16 червня відбулася зустріч довіреної особи екс-народного депутата та голови правління Сенсбанку. У подальшому довірена особа повідомляє екс-народному депутату про досягнені домовленості під час зустрічі".

Окрім того, детектив НАБУ зазначив, супроводжуючи записи, що "екс-народний депутат розмовляє по телефону заступником керівника офісу президента України та розповідає про розмову його довіреної особи з головою правління Сенсбанку".

"Перший транш у розмірі 50 млн грн був доставлений до офісу колишнього народного депутата та розділений. 15 млн грн було отримано довіреною особою, а 35 передано до конвертаційного центру, так званої пральні", - сказав детектив НАБУ на відео.

"Одразу після зустрічі колишній народний депутат повідомляє співучаснику злочину, впливовому бізнесмену про отримання першого траншу", - додав детектив НАБУ.

"Цього ж дня було доставлено другий транш у розмірі 10 млн грн", - він далі він.

Також детектив НАБУ вказав, що "голова наглядової ради Сенсбанку звітує заступнику керівника офісу президента України щодо зарахування коштів на рахунки підприємств, задіяних у схемі".

"Третій транш у розмірі 70 млн грн було доставлено до офісу колишнього народного депутата та розподілено на дві частини. 20 млн грн було отримано довіреною особою, а 50 передано до пральні", - розповів детектив НАБУ на відео.

"Останній транш у розмірі 20 млн грн вони реалізували по тій самій схемі", - вказав він.

Операція "Форест Гамп" - що відомо наразі