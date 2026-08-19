Операція "Форест Гамп" - що відомо наразі

НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, до діяльності якої могли бути причетні високопосадовці Офісу Президента та інші особи. Про це повідомляє НАБУ, передає УНН.

НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб. Деталі - згодом

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що обшуки нібито проходять у заступниці керівника Офісу президента.

Обшуки також прокоментував і народний депутат Ярослав Железняк. Він стверджує, що в межах спецоперації йдеться також і про чинного депутата від колишньої ОПЗЖ.

Це не по членам Коаліції (Слуги). Говорять по члену формальної коаліції. Діючий депутат з екс-ОПЗЖ. Дуже відомий забудовник. А ось по заступнику(ці) ОП дуже неочікувано

Натомість, народний депутат із колишньої "ОПЗЖ" Вадим Столар підтвердив інформацію про обшуки у його домі.

У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю

Крім того, за інформацією джерел видання "Джеркало тижня" у правоохоронних органах, операція НАБУ та САП стосується також нардепа Максима Микитася, представників "Сенсбанку" і чиновників Мін'юсту.

Операція НАБУ та САП заявлена не тільки заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, а й народного депутата із колишньої "ОПЗЖ" Вадима Столара та ексдепутата Максима Микитася . Також у справі фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенсбанку"