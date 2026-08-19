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Операція "Форест Гамп" - що відомо наразі

Київ • УНН

 • 122 перегляди

НАБУ і САП викривають організацію за участі депутатів та посадовців ОП. Обшуки підтвердив Вадим Столар, у справі згадують інших фігурантів.

Операція "Форест Гамп" - що відомо наразі

НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, до діяльності якої могли бути причетні високопосадовці Офісу Президента та інші особи. Про це повідомляє НАБУ, передає УНН.

Деталі

НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб. Деталі - згодом

 - йдеться у дописі НАБУ.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що обшуки нібито проходять у заступниці керівника Офісу президента.

Обшуки зараз проходять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої

- заявив нардеп.

Обшуки також прокоментував і народний депутат Ярослав Железняк. Він стверджує, що в межах спецоперації йдеться також і про чинного депутата від колишньої ОПЗЖ.

Це не по членам Коаліції (Слуги). Говорять  по члену формальної коаліції. Діючий депутат з екс-ОПЗЖ. Дуже відомий забудовник. А ось по заступнику(ці) ОП дуже неочікувано

- каже депутат.

Натомість, народний депутат із колишньої "ОПЗЖ" Вадим Столар підтвердив інформацію про обшуки у його домі.

У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю

 - заявив Вадим Столар.

Крім того, за інформацією джерел видання "Джеркало тижня" у правоохоронних органах, операція НАБУ та САП стосується також нардепа Максима Микитася, представників  "Сенсбанку" і  чиновників Мін'юсту.

Операція НАБУ та САП заявлена не тільки заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, а й народного депутата із колишньої "ОПЗЖ" Вадима Столара та ексдепутата Максима Микитася . Також у справі фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенсбанку"

- йдеться у дописі “Дзеркала тижня”.

Нагадаємо

НАБУ і САП оприлюднили відео зі справи спецоперації з викриття злочинної організації.

Також, під час обшуків у справі про злочинну організацію знайшли "план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради".

Алла Кіосак

СуспільствоПолітикаКримінал
Обшук
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Ярослав Железняк