Операція "Форест Гамп": НАБУ і САП показали знайдені під час обшуків документи
Київ • УНН
Під час обшуків у справі про злочинну організацію НАБУ і САП знайшли "план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради".
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили знайдені документи у межах спецоперації під назвою "Форест Гамп" з викриття злочинної організації, серед фігурантів у справі чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП, пише УНН.
Під час обшуків в межах операції "Форест Гамп" НАБУ та САП виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Документ містить підготовлені комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК
Операція "Форест Гамп": НАБУ і САП показали аудіозаписи у справі з фігурантами чинним і колишнім нардепами та посадовцями ОП19.08.26, 10:22 • 1948 переглядiв
Доповнення
Раніше 19 серпня Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про спецоперацію з викриття злочинної організації, серед фігурантів чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП.
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про "обшуки (...) у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої". А нардеп Ярослав Железняк оприлюднив деталі справи.