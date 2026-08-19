Операция "Форрест Гамп": НАБУ и САП показали документы, найденные во время обысков

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали найденные документы в рамках спецоперации под названием "Форрест Гамп" по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица ОП, пишет УНН.

Во время обысков в рамках операции "Форрест Гамп" НАБУ и САП обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации относительно деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады. Документ содержит подготовленные коммуникационные шаги и сообщения, направленные на реагирование на публичную ситуацию вокруг работы ВСК