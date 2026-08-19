Операция "Форрест Гамп": НАБУ и САП показали документы, найденные во время обысков
Киев • УНН
Во время обысков по делу о преступной организации НАБУ и САП обнаружили «план антикризисной коммуникации относительно деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады».
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали найденные документы в рамках спецоперации под названием "Форрест Гамп" по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица ОП, пишет УНН.
Во время обысков в рамках операции "Форрест Гамп" НАБУ и САП обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации относительно деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады. Документ содержит подготовленные коммуникационные шаги и сообщения, направленные на реагирование на публичную ситуацию вокруг работы ВСК
Операция "Форрест Гамп": НАБУ и САП показали аудиозаписи по делу с фигурантами действующим и бывшим нардепами и чиновниками ОП19.08.26, 10:22 • 2044 просмотра
Дополнение
Ранее, 19 августа, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о спецоперации по разоблачению преступной организации, среди фигурантов которой — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица ОП.
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о "обысках (...) у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой". А народный депутат Ярослав Железняк обнародовал детали дела.