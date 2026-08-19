НАБУ і САП заявили про спецоперацію - серед фігурантів чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про спецоперацію з викриття злочинної організації, серед фігурантів чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП, пише УНН.

НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб. Деталі - згодом - повідомили у САП та НАБУ.

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