Операция «Форрест Гамп»: НАБУ и САП показали аудиозаписи по делу с фигурантами — действующим и бывшим народными депутатами, а также должностными лицами ОП
Киев • УНН
НАБУ и САП обнародовали видео по делу о спецоперации по разоблачению преступной организации. Среди фигурантов — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица ОП.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео в рамках спецоперации под названием «Форрест Гамп» по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники ОП, пишет УНН.
Детали
На обнародованном видео говорится о «спецоперации по ликвидации высокоуровневой коррупции „Форрест Гамп“». Также на видео из дела слышны аудиозаписи.
«НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующих и бывших народных депутатов Украины, в которую входили высокопоставленные чиновники Офиса Президента Украины и другие лица. Детали — позже», — говорится в подписи к видео.
Дополнение
Ранее, 19 августа, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о спецоперации по разоблачению преступной организации, среди фигурантов которой — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники ОП.