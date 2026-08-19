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Операция «Форрест Гамп»: НАБУ и САП показали аудиозаписи по делу с фигурантами — действующим и бывшим народными депутатами, а также должностными лицами ОП

Киев • УНН

 • 720 просмотра

НАБУ и САП обнародовали видео по делу о спецоперации по разоблачению преступной организации. Среди фигурантов — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица ОП.

Операция «Форрест Гамп»: НАБУ и САП показали аудиозаписи по делу с фигурантами — действующим и бывшим народными депутатами, а также должностными лицами ОП
скриншот из видео

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео в рамках спецоперации под названием «Форрест Гамп» по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники ОП, пишет УНН.  

Детали

На обнародованном видео говорится о «спецоперации по ликвидации высокоуровневой коррупции „Форрест Гамп“». Также на видео из дела слышны аудиозаписи.

«НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующих и бывших народных депутатов Украины, в которую входили высокопоставленные чиновники Офиса Президента Украины и другие лица. Детали — позже», — говорится в подписи к видео.

Дополнение

Ранее, 19 августа, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о спецоперации по разоблачению преступной организации, среди фигурантов которой — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники ОП.

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины