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Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника ОП

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Президент звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента. Відповідний указ №734/2026 підписали 19 серпня.

Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника ОП

Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу Президента. Про це йдеться в указі Президента №734/2026 від 19 серпня, пише УНН.

Звільнити Мудру Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України

- ідеться в указі від 19 серпня 2026 року.

Це сталося після того, як НАБУ і САП повідомили про оголошені підозри у справі у межах спецоперації "Форест Гамп" "з ліквідації високорівневої корупції, де викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом". "Ідеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі "Мідас". До складу групи входили заступник керівника Офісу Президента України, екснародний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним", - зазначили у НАБУ.

Операція "Форест Гамп": НАБУ і САП розкрили деталі схеми на 150 млн грн, фігурує заступник керівника ОП, екснардеп і не тільки19.08.26, 12:00 • 8446 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Ірина Мудра