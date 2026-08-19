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Ирину Мудру уволили с должности заместителя руководителя ОП

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Президент уволил Ирину Мудру с должности заместителя руководителя Офиса Президента. Соответствующий указ №734/2026 подписали 19 августа.

Ирину Мудру уволили с должности заместителя руководителя ОП

Ирину Мудру уволили с должности заместителя руководителя Офиса Президента. Об этом говорится в указе Президента №734/2026 от 19 августа, пишет УНН.

Уволить Мудру Ирину Романовну с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины

- говорится в указе от 19 августа 2026 года.

Это произошло после того, как НАБУ и САП сообщили об объявленных подозрениях по делу в рамках спецоперации "Форест Гамп" "по ликвидации высокоуровневой коррупции, в ходе которой разоблачили группу лиц, организовавшую и обеспечившую легализацию средств, полученных преступным путем". "Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для внесения залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас". В состав группы входили заместитель руководителя Офиса Президента Украины, экс-народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета государственного банка и другие лица. Для реализации схемы группа лиц использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Каждый этап преступного плана согласовывался и контролировался им", - отметили в НАБУ.

Операция "Форрест Гамп": НАБУ и САП раскрыли детали схемы на 150 млн грн, фигурируют замруководителя ОП, экс-нардеп и не только19.08.26, 12:00 • 10754 просмотра

Юлия Шрамко

Политика
Ирина Мудрая