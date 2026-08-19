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Ирину Мудрую задержали, она находится на следственных действиях в НАБУ — нардеп

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Нардеп заявил о задержании бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой и её нахождении в НАБУ. Официального подтверждения пока нет.

Ирину Мудрую задержали, она находится на следственных действиях в НАБУ — нардеп

Бывшую заместительницу руководителя Офиса Президента Ирину Мудрую задержали. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Ирина Мудрая задержана. Сейчас она находится на следственных действиях в НАБУ. Сегодняшнюю ночь проведет в изоляторе временного содержания 

- сообщил нардеп.

Однако официально на данный момент информация о задержании Ирины Мудрой не подтверждена.

Ранее

Президент освободил Ирину Мудрую от должности заместительницы руководителя Офиса Президента. Соответствующий указ №734/2026 был подписан 19 августа.

Это произошло после того, как НАБУ и САП сообщили об объявленных подозрениях по делу в рамках спецоперации "Форрест Гамп" "по ликвидации высокоуровневой коррупции, в ходе которой была разоблачена группа лиц, организовавшая и обеспечившая легализацию средств, полученных преступным путем".

"Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для внесения залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас". В состав группы входили заместитель руководителя Офиса Президента Украины, экс-народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета государственного банка и другие лица. Для реализации схемы группа лиц использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Каждый этап преступного плана согласовывался и контролировался им", - отметили в НАБУ.

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Ирина Мудрая
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Алексей Гончаренко
Национальное антикоррупционное бюро Украины