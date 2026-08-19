Мудрій повідомили про підозру, але не затримували - адвокат

Адвокат Артем Крикун-Труш заявив, що сьогодні детективи НАБУ вручили колишній заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій підозру, але жодного затримання не було. Про це Крикун-Труш заявив у коментарі УНН.

Інформація про те, що Ірину Мудру затримали, не відповідає дійсності. У неї майже цілий день тривали обшуки, які вже завершилися. Зараз вона разом з адвокатами вивчає матеріали підозри та клопотання про обрання запобіжного заходу - сказав Артем Крикун-Труш.

Доповнення

Нардеп Олексій Гончаренко заявив про затримання колишньої заступниці глави ОП Ірини Мудрої та її перебування в НАБУ. Офіційного підтвердження наразі немає.

Президент звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента. Відповідний указ №734/2026 підписали 19 серпня.

Це сталося після того, як НАБУ і САП повідомили про оголошені підозри у справі у межах спецоперації "Форест Гамп" "з ліквідації високорівневої корупції, де викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом".

"Ідеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі "Мідас". До складу групи входили заступник керівника Офісу Президента України, екснародний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним", - зазначили у НАБУ.