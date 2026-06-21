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Минобороны определило сроки и объяснило механизм возвращения военных из СЗЧ в ряды ВСУ

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Министерство обороны определило сроки возвращения военнослужащих из СЗЧ на службу. Рассмотрение рапорта будет длиться до семи дней, после чего военный должен прибыть в часть в течение пяти суток.

Минобороны определило сроки и объяснило механизм возвращения военных из СЗЧ в ряды ВСУ

Министерство обороны Украины определило порядок и сроки возвращения к службе военнослужащих, находящихся в статусе самовольного оставления части (СОЧ). Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, пишет УНН.

Детали

В частности, военные могут восстановиться через приложение "Армия+", непосредственно в воинской части или через 1 Центр рекрутинга Сухопутных войск.

В случае подачи рапорта через "Армия+" его рассмотрение продлится до семи дней. После согласования военнослужащий будет иметь пять суток для прибытия в часть. На этот период в приложении будет отображаться статус "В пути", который необходимо предъявлять представителям ТЦК, ВСП или полиции в случае проверки.

На рассмотрение рапорта отводится до семи дней

Если военный обращается непосредственно в выбранную часть, он подает рапорт на месте и сразу зачисляется в списки временно прибывшего личного состава с восстановлением продовольственного обеспечения. Проверка данных также занимает до семи дней.

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Аналогичный срок предусмотрен и для рапортов, поданных через Центр рекрутинга Сухопутных войск. В случае одобрения военному выдается бумажное предписание, которое подтверждает участие в программе возвращения после СОЧ и действует в течение пяти дней.

После прибытия в часть порядок оформления будет зависеть от того, был ли военнослужащий исключен из списков предыдущего подразделения. Если нет – его временно зачислят в прибывший состав до завершения формальностей. Если исключение уже произошло, военного в тот же день зачислят в личный состав с восстановлением денежного и других видов обеспечения.

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Степан Гафтко

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