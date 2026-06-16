Почти 200 военных возвращаются из СЗЧ через приложение "Армия+" - Федоров

Почти 200 военных уже подали рапорт на возвращение из самовольного оставления части за несколько дней через приложение "Армия+". Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова.

Детали

Как отметил министр, из них 51 согласован, а военные получили возможность продолжить службу в выбранных подразделениях.

Одним из военных, воспользовавшихся такой возможностью, является боец с позывным Гор. Он сначала служил в подразделении радиоэлектронной борьбы, но со временем его подразделение расформировали.

Во время пребывания в СОЧ боец воспользовался механизмом возврата через "Армия+", выбрал новое подразделение и после согласования рапорта вернулся на службу. Сейчас он проходит службу в 412-й отдельной бригаде беспилотных систем "NEMESIS".

Я сначала шел как доброволец. Я не планировал уходить в СОЧ, но так сложились обстоятельства. Потом, когда я уже искал дальше подразделение, находясь в СОЧ, я смотрел много разных видео. Друзья и побратимы посоветовали подразделение "NEMESIS". Заполнил рапорт через "Армию+". После того, как его согласовали, мне позвонил рекрутер. Мне предложили еще быть оператором наземных роботизированных комплексов - говорит Гор.

В то же время Федоров добавил: если самовольное оставление части зафиксировано до 12.06.2026 года, военные могут вернуться к службе через приложение "Армия+". Подать рапорт на возвращение через приложение можно до 20 сентября 2026 года.

Напомним

Министр обороны Михаил Федоров вместе с Главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым провели онлайн-встречу с более чем 300 военными - представителями 168 бригад и корпусов. Во время встречи речь шла о трансформации Сил обороны, а также об изменениях в системе рекрутинга и мобилизации.