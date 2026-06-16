Почти 200 военных возвращаются из СЗЧ через приложение "Армия+" - Федоров
Киев • УНН
Через "Армия+" подано почти 200 рапортов на возвращение из СЗЧ, 51 из них уже согласован. Воспользоваться этим механизмом можно до 20 сентября 2026 года.
Почти 200 военных уже подали рапорт на возвращение из самовольного оставления части за несколько дней через приложение "Армия+". Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова.
Детали
Как отметил министр, из них 51 согласован, а военные получили возможность продолжить службу в выбранных подразделениях.
Одним из военных, воспользовавшихся такой возможностью, является боец с позывным Гор. Он сначала служил в подразделении радиоэлектронной борьбы, но со временем его подразделение расформировали.
Во время пребывания в СОЧ боец воспользовался механизмом возврата через "Армия+", выбрал новое подразделение и после согласования рапорта вернулся на службу. Сейчас он проходит службу в 412-й отдельной бригаде беспилотных систем "NEMESIS".
Я сначала шел как доброволец. Я не планировал уходить в СОЧ, но так сложились обстоятельства. Потом, когда я уже искал дальше подразделение, находясь в СОЧ, я смотрел много разных видео. Друзья и побратимы посоветовали подразделение "NEMESIS". Заполнил рапорт через "Армию+". После того, как его согласовали, мне позвонил рекрутер. Мне предложили еще быть оператором наземных роботизированных комплексов
В то же время Федоров добавил: если самовольное оставление части зафиксировано до 12.06.2026 года, военные могут вернуться к службе через приложение "Армия+". Подать рапорт на возвращение через приложение можно до 20 сентября 2026 года.
Напомним
Министр обороны Михаил Федоров вместе с Главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым провели онлайн-встречу с более чем 300 военными - представителями 168 бригад и корпусов. Во время встречи речь шла о трансформации Сил обороны, а также об изменениях в системе рекрутинга и мобилизации.