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Партнер Fire Point по Freyja бьет рекорды: портфель заказов Hensoldt впервые превысил €10 миллиардов

Киев • УНН

 • 27399 просмотра

Hensoldt, немецкий партнер Fire Point в проекте Freyja, за первое полугодие 2026 года удвоил объем новых заказов и впервые в истории пересек отметку €10 млрд.

Партнер Fire Point по Freyja бьет рекорды: портфель заказов Hensoldt впервые превысил €10 миллиардов
Генеральный директор HENSOLDT Оливер Дёрре и министр обороны Германии Борис Писториус у радара TRML-4D на новом кампусе компании в Оберкохене.

Немецкая HENSOLDT AG, партнер украинской Fire Point в проекте панъевропейского антибаллистического щита Freyja, в первом полугодии 2026 года удвоила объем новых заказов и впервые в истории компании вывела портфель заказов за отметку €10 миллиардов. Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает УНН.

Объем новых заказов за январь-июнь составил €2,812 млрд против €1,405 млрд годом ранее, то есть рост — на 100,1%. Общий портфель заказов достиг рекордных €10,356 млрд (+46,5% — ред.). Показатель book-to-bill, отражающий соотношение новых заказов к выручке, вырос до 2,4х против 1,5х в прошлом году. Это означает, что компания набирает заказов вдвое больше, чем успевает выполнять. Выручка за полугодие выросла на 23,6% — до €1,167 млрд. 

Главными драйверами роста в компании называют закупочные заказы правительства Германии и других европейских государств.

"Политические решения об увеличении оборонных расходов теперь конкретизируются в нашем портфеле заказов. Теперь именно промышленная реализация решает, насколько быстро из этого возникнут реальные возможности. Для HENSOLDT это означает четкую ответственность: мы должны показать, что способны не только поставлять технологию, которая дает нашим вооруженным силам реальное преимущество, но и имеем мощности производить ее в нужном количестве и с высокой скоростью", — заявил генеральный директор HENSOLDT Оливер Дёрре.

Финансовый директор компании Кристиан Ладурнер подчеркнул, что высокий объем заказов подтверждает доверие к решениям HENSOLDT.

"Рекордный портфель заказов дает нам долгосрочную видимость, которую мы последовательно используем, чтобы планировать и действовать на опережение. Мы целенаправленно наращиваем производственные и логистические мощности, не теряя дисциплины в отношении маржи", — отметил Ладурнер.

Оба сегмента — в плюсе

В сегменте Sensors, к которому относятся и радары TRML-4D, новые заказы выросли на 57,6% — до €1,979 млрд. Драйверами стали расширение контрактов на радары для Eurofighter Mk1, заказ на систему радиоэлектронной атаки Knifefish и новые закупки TRML-4D. Выручка сегмента выросла на 16,9% — до €955 млн.

В сегменте Optronics заказы выросли почти в шесть раз — со €164 млн до €971 млн, преимущественно благодаря крупным контрактам на оснащение БМП Puma и колесных боевых машин Schakal цифровой оптико-электронной техникой. Выручка здесь прибавила 63,2%, а скорректированная EBITDA подскочила с €1 млн до €24 млн.

Прогноз на 2026 год компания подтвердила полностью: выручка около €2,75 млрд, book-to-bill в диапазоне 1,5–2,0х и скорректированная маржа EBITDA 18,5–19,0%. Результаты за девять месяцев HENSOLDT планирует обнародовать 5 ноября.

Именно HENSOLDT является немецким технологическим партнером украинского проекта антибаллистического щита. 16 июня 2026 года на полях выставки Eurosatory-2026 в Париже немецкая компания и украинский производитель дальнобойного вооружения Fire Point подписали меморандум о взаимопонимании по совместной интеграции компонентов в наземную систему противоракетной обороны Freyja, писал УНН.

Ключевую роль в Freyja будет играть многофункциональный радар TRML-4D, способный одновременно обнаруживать и сопровождать более 1500 воздушных целей на дальности до 250 км. Также речь идет о радаре малых высот SPEXER 2000 3D MkIII.

Генеральный директор HENSOLDT Оливер Дёрре и генеральный директор Fire Point Ирина Терех во время подписания меморандума о взаимопонимании.
Генеральный директор HENSOLDT Оливер Дёрре и генеральный директор Fire Point Ирина Терех во время подписания меморандума о взаимопонимании.

"Сотрудничество с Fire Point над проектом FREYJA — это важный шаг к масштабируемому европейскому вкладу в оборону от баллистических ракет. Украина показала, как быстро может возникать инновация под реальным операционным давлением. Наша задача — соединить эту скорость с проверенной сенсорной технологией, промышленной масштабируемостью и системной интеграцией", — подчеркнул Оливер Дёрре во время подписания меморандума.

13 июля, выступая перед началом заседания Антибаллистической коалиции, Президент Владимир Зеленский поблагодарил компании, присоединившиеся к работе над FREYJA, и назвал среди них HENSOLDT вместе с Fire Point, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.

"Все присутствующие здесь — часть того, что нам нужно для создания этой системы. Я благодарен компаниям за готовность работать вместе", — заявил Президент.

Как сообщал УНН, по словам сооснователя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, подключение европейских правительств, в частности немецкого, существенно ускорило реализацию FREYJA. При условии, что бюрократические процедуры в странах-партнерах будут двигаться быстро, первые ракеты-перехватчики FP-7.X могут быть готовы уже к концу 2026 года.

"Кое-что изменилось: к инициативе присоединилось наше правительство и многие другие европейские правительства, в частности немецкое. Если все европейские правительства начнут действовать быстро, мы могли бы иметь перехватчики к концу этого года", — сказал Штилерман.

В то же время для завершения полноценной системы нужны еще компоненты от европейских партнеров, в частности канал передачи данных от радара к ракете в реальном времени и командный центр. Первое перехватывание баллистической цели системой Freyja в Fire Point планируют осуществить до конца 2027 года.

Евгений Царенко

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