Повернення після СЗЧ не означає автоматичне поновлення на службі - Міноборони

Повернення після самовільного залишення частини не означає автоматичного продовження військової служби. Про це повідомило міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

У відомстві зазначили: відповідно до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" військовослужбовці, військову службу яких призупинено:

звільняються з посад;

вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби;

не входять до чисельності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Після повернення до частини служба має бути продовжена у встановленому законом порядку. Лише після відповідного наказу військового можна залучати до виконання обов’язків і поновлювати йому грошове забезпечення, пільги та соціальні гарантії - йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо

Раніше Міністерство оборони заявило, що українські військовослужбовці, які вчинили самовільне залишення частини за кордоном, можуть скористатися спрощеною процедурою повернення до служби.

Військовослужбовці, які здійснили СЗЧ, зокрема за кордоном, до 12 червня 2026 року включно, можуть скористатися спрощеною програмою повернення до війська.

Також УНН повідомив, що у мобільному застосунку "Армія+" з’явився новий статус для військових, які повертаються після самовільного залишення частини.