"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування

Палата представників США схвалила процедурну резолюцію, яка відкриває шлях до фінального голосування за законопроєкт Ліндсі Грема про масштабні санкції проти росії та Ірану. Резолюцію підтримали 214 конгресменів, проти виступили 211, свідчать офіційні дані Палати представників США, пише УНН.

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За резолюцію H.Res.1530 проголосували 211 республіканців, 2 демократи та 1 незалежний конгресмен. Проти виступили 209 демократів та 2 республіканці, ще 8 членів Палати не голосували.

Процедурне рішення дозволяє Палаті перейти до розгляду поправок Сенату до H.R.5334 – Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Сам Сенат раніше підтримав документ 86 голосами проти 11.

Фінальне голосування ще попереду

Законопроєкт передбачає нові санкції проти російського енергетичного сектору, фінансових установ, посадовців та структур, причетних до обходу обмежень. Окремі положення стосуються російського "тіньового флоту".

Одним із ключових пунктів документа є надання президенту США повноважень запроваджувати додаткові мита до 100% на товари з країн, які належать до найбільших покупців російської нафти або російського газу чи допомагають обходити нафтові санкції.

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Саме тарифні повноваження президента стали одним із предметів суперечок навколо документа. Частина законодавців виступає проти розширення можливостей виконавчої влади встановлювати такі мита без додаткового контролю Конгресу.

Після проходження процедурного етапу Палата представників має провести фінальне голосування щодо сенатської редакції законопроєкту. У разі її схвалення без змін документ зможуть передати президенту США Дональду Трампу для підписання.

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