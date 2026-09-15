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The Hill
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У США комітет Палати представників схвалив законопроєкт про санкції проти росії з тарифами до 500%

Київ • УНН

 • 8604 перегляди

Законопроєкт передбачає тарифи до 500% на товари з росії та її енергетичних партнерів. Документ можуть винести на голосування вже цього тижня.

У США комітет Палати представників схвалив законопроєкт про санкції проти росії з тарифами до 500%

Комітет з питань регламенту Палати представників США схвалив двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти росії через війну проти України, відкривши шлях до його розгляду всією палатою. Документ передбачає, зокрема, можливість запровадження тарифів до 500% на товари з росії та країн, які продовжують торгувати російськими енергоресурсами, повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

Законопроєкт надасть президенту США Дональду Трампу повноваження запроваджувати санкції проти осіб, які діють від імені російської влади з метою зірвати мирні переговори з Україною, порушити можливу мирну угоду або підірвати український уряд.

Документ також дозволить запроваджувати візові обмеження та блокувати активи путіна, окремих російських військових командирів і іноземних осіб, які свідомо постачають оборонну продукцію збройним силам рф.

Тарифи можуть сягнути 500%

Окремий блок законопроєкту передбачає можливість підвищення тарифів до 500% на товари з росії, а також із держав, які свідомо здійснюють операції з російським ураном та нафтопродуктами.

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Минулого місяця Сенат США вже підтримав законопроєкт 86 голосами проти 11. Тепер після проходження Комітету з питань регламенту документ може бути винесений на голосування Палати представників уже цього тижня.

Військова машина путіна продовжує вбивати мирних жителів України, і цей законопроєкт сильно б'є по скарбниці кремля. Зараз саме час його ухвалити та змусити путіна сісти за стіл переговорів

– заявила сенаторка-демократка Джин Шахін.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також допустив прискорений розгляд документа. У такому разі для його ухвалення знадобиться підтримка щонайменше 2/3 членів Палати представників.

Розгляд законопроєкту відбувається перед запланованою 7-тижневою перервою Палати представників, яка має розпочатися після завершення роботи в четвер.

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Степан Гафтко

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