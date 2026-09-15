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В США комитет Палаты представителей одобрил законопроект о санкциях против России с тарифами до 500%

Киев • УНН

 • 58142 просмотра

Законопроект предусматривает тарифы до 500% на товары из России и ее энергетических партнеров. Документ могут вынести на голосование уже на этой неделе.

В США комитет Палаты представителей одобрил законопроект о санкциях против России с тарифами до 500%

Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил двухпартийный законопроект об усилении санкций против России из-за войны против Украины, открыв путь к его рассмотрению всей палатой. Документ предусматривает, в частности, возможность введения тарифов до 500% на товары из России и стран, которые продолжают торговать российскими энергоресурсами, сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Законопроект предоставит президенту США Дональду Трампу полномочия вводить санкции против лиц, действующих от имени российских властей с целью сорвать мирные переговоры с Украиной, нарушить возможное мирное соглашение или подорвать украинское правительство.

Документ также позволит вводить визовые ограничения и блокировать активы Путина, отдельных российских военных командиров и иностранных лиц, которые сознательно поставляют оборонную продукцию вооруженным силам РФ.

Тарифы могут достичь 500%

Отдельный блок законопроекта предусматривает возможность повышения тарифов до 500% на товары из России, а также из государств, которые сознательно осуществляют операции с российским ураном и нефтепродуктами.

ЕС продлил действие санкций против россии, но лишь на семь дней — СМИ14.09.26, 19:35 • 17860 просмотров

В прошлом месяце Сенат США уже поддержал законопроект 86 голосами против 11. Теперь после прохождения Комитета по регламенту документ может быть вынесен на голосование Палаты представителей уже на этой неделе.

Военная машина Путина продолжает убивать мирных жителей Украины, и этот законопроект сильно бьет по казне Кремля. Сейчас самое время принять его и заставить Путина сесть за стол переговоров

— заявила сенатор-демократ Джин Шахин.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также допустил ускоренное рассмотрение документа. В таком случае для его принятия потребуется поддержка как минимум 2/3 членов Палаты представителей.

Рассмотрение законопроекта проходит перед запланированным 7-недельным перерывом Палаты представителей, который должен начаться после завершения работы в четверг.

Зеленский призвал Европу не делать подарков рф и продлить санкции против олигархов Усманова и Фридмана14.09.26, 23:12 • 3210 просмотров

Степан Гафтко

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Владимир Путин
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