Зеленский призвал Европу не делать подарков рф и продлить санкции против олигархов Усманова и Фридмана

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции против рф имеют значение, и призвал не делать подарков Москве и ввести еще более жесткие ограничения, передает УНН.

Мы все понимаем: санкции против России действительно имеют значение. Точно не время снимать санкции, точно не время спасать от санкций российских олигархов и точно не время Европе делать подарки России. Усманов, Фридман, другие подобные российские фигуры пока не сделали своих шагов против войны. Не время Европе забывать о том, что происходит - заявил Зеленский.

По его словам, нужны новые санкции и, "если честно, более сильные – такие, чтобы Россия не адаптировалась к ним, в частности антибаллистические санкции – против всех российских производств баллистики, санкции, ограничивающие российские финансы". То есть то, что ограничивает войну.

Законопроект Линдси Грэма о санкциях – до сих пор законопроект, к сожалению, а не закон. Важно, чтобы это был закон. Я благодарю всех в мире, кто поддерживает этот подход, кто знает, что сила работает - резюмировал Президент.

ЕС продлил действие санкций против россии, но лишь на семь дней — СМИ

Напомним

Страны ЕС в понедельник не смогли продлить действие одной из санкционных схем блока против России, сообщили Politico пять дипломатов ЕС. Трое из них отметили, что послы ЕС повторно соберутся позже в понедельник для дальнейшего обсуждения.