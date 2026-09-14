Зеленський закликав Європу не робити подарунків рф і продовжити санкції проти олігархів Усманова та Фрідмана

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти рф мають значення і закликав не робити подарунків москві та запровадити ще сильніші обмеження, передає УНН.

Усі ми розуміємо: санкції проти росії справді мають значення. Точно не час знімати санкції, точно не час рятувати від санкцій російських олігархів і точно не час Європі робити подарунки росії. Усманов, Фрідман, інші такі російські фігури поки не зробили своїх кроків проти війни. Не час Європі забувати, що відбувається - заявив Зеленський.

За його словами, потрібні нові санкції та, "якщо чесно, сильніші – такі, щоб росія не адаптувалася до них, зокрема санкції антибалістичні – проти всіх російських виробництв балістики, санкції, що обмежують російські фінанси". Тобто те, що обмежує війну.

Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції – досі законопроєкт, на жаль, а не закон. Важливо, щоб був закон. Я дякую всім у світі, хто підтримує цей підхід, хто знає, що сила працює - резюмував Президент.

ЄС продовжив дію санкцій проти росії, але лише на сім днів - ЗМІ

Нагадаємо

Країни ЄС у понеділок не змогли продовжити дію однієї із санкційних схем блоку проти росії, повідомили Politico п’ять дипломатів ЄС. Троє з них зазначили, що посли ЄС повторно зберуться пізніше в понеділок для подальшого обговорення.