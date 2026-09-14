Зеленський закликав Європу не робити подарунків рф і продовжити санкції проти олігархів Усманова та Фрідмана
Київ • УНН
Зеленський заявив, що санкції проти Росії не можна послаблювати, та закликав обмежити її фінанси й виробництво балістики. Цього потребує війна.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти рф мають значення і закликав не робити подарунків москві та запровадити ще сильніші обмеження, передає УНН.
Усі ми розуміємо: санкції проти росії справді мають значення. Точно не час знімати санкції, точно не час рятувати від санкцій російських олігархів і точно не час Європі робити подарунки росії. Усманов, Фрідман, інші такі російські фігури поки не зробили своїх кроків проти війни. Не час Європі забувати, що відбувається
За його словами, потрібні нові санкції та, "якщо чесно, сильніші – такі, щоб росія не адаптувалася до них, зокрема санкції антибалістичні – проти всіх російських виробництв балістики, санкції, що обмежують російські фінанси". Тобто те, що обмежує війну.
Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції – досі законопроєкт, на жаль, а не закон. Важливо, щоб був закон. Я дякую всім у світі, хто підтримує цей підхід, хто знає, що сила працює
ЄС продовжив дію санкцій проти росії, але лише на сім днів - ЗМІ14.09.26, 19:35 • 15316 переглядiв
Нагадаємо
Країни ЄС у понеділок не змогли продовжити дію однієї із санкційних схем блоку проти росії, повідомили Politico п’ять дипломатів ЄС. Троє з них зазначили, що посли ЄС повторно зберуться пізніше в понеділок для подальшого обговорення.