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ЄС продовжив дію санкцій проти росії, але лише на сім днів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16434 перегляди

В Європейському Союзі відклали до 22 вересня термін завершення дії санкцій проти росії. Рішення на шість місяців не погодили одностайно.

ЄС продовжив дію санкцій проти росії, але лише на сім днів - ЗМІ

Представники країн Європейського Союзу відклали на сім днів — до 22 вересня — термін завершення дії санкцій ЄС проти росії. Про це повідомив у понеділок речник ірландського головування в ЄС, після того як не вдалося досягти згоди щодо їх продовження на шість місяців, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Термін дії цих обмежувальних заходів, що передбачають заморожування активів і заборону на в’їзд для майже 3000 компаній та фізичних осіб, мав сплинути 15 вересня.

Санкції ЄС потребують одностайного схвалення всіма 27 державами-членами та мають продовжуватися кожні шість місяців.

Нагадаємо

Країни ЄС у понеділок не змогли продовжити дію однієї із санкційних схем блоку проти росії, повідомили Politico п’ять дипломатів ЄС. Троє з них зазначили, що посли ЄС повторно зберуться пізніше в понеділок для подальшого обговорення.

Антоніна Туманова

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The Guardian
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