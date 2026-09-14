Енергетичне перемир’я між Україною та рф на стадії опрацювання, остаточної домовленості ще немає — FT

Припинення ударів по енергооб'єктах між Україною та рф перебуває на стадії опрацювання, остаточної домовленості ще немає. Про це повідомив журналіст FT Крістофер Міллер із посиланням на джерела, передає УНН.

Трамп забіг наперед: за інформацією від осіб, залучених до процесу в Києві, ця справа перебуває на стадії опрацювання, однак вони попереджають, що остаточної домовленості ще немає. Деталі поки що неясні - повідомив журналіст.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по критичній інфраструктурі рф, якщо партнери забезпечать те саме з боку москви.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах енергетики рф. росія погодилася вчинити так само.