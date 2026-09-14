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Энергетическое перемирие между Украиной и РФ находится на стадии проработки, окончательной договорённости ещё нет — FT

Киев • УНН

 • 23483 просмотра

Договорённость о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре ещё прорабатывается. FT опровергает заявление Трампа о готовом соглашении.

Энергетическое перемирие между Украиной и РФ находится на стадии проработки, окончательной договорённости ещё нет — FT

Прекращение ударов по энергообъектам между Украиной и рф находится на стадии проработки, окончательной договорённости ещё нет. Об этом сообщил журналист FT Кристофер Миллер со ссылкой на источники, передаёт УНН.

Трамп забежал вперёд: по информации от лиц, вовлечённых в процесс в Киеве, этот вопрос находится на стадии проработки, однако они предупреждают, что окончательной договорённости ещё нет. Детали пока неясны 

- сообщил журналист.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по критической инфраструктуре рф, если партнёры обеспечат то же самое со стороны москвы.

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить ударов по объектам энергетики рф. россия согласилась поступить так же. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Электроэнергия
Константин Стеценко
Financial Times
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина