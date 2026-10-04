Тейлор Свифт кардинально укоротила волосы и продемонстрировала новый образ с кудрями
Киев • УНН
Тейлор Свифт продемонстрировала более короткий кудрявый боб с фирменной челкой. Смена образа совпала с музыкальными рекордами певицы.
Американская певица Тейлор Свифт снова сменила прическу и показала себя с более короткими вьющимися волосами до плеч. Новый образ она продемонстрировала на фоне сразу нескольких музыкальных достижений, сообщает E! News, пишет УНН.
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Фото с новой прической Свифт опубликовала 2 октября. Певица выбрала волнистый удлиненный боб и оставила свою фирменную челку. Свои естественные кудри она ранее в шутку называла «заводскими настройками» волос.
Еще в августе Свифт впервые заметно укоротила свои длинные светлые волосы, появившись с новой прической во время ужина в Лондоне. Теперь она сделала их еще короче.
Новый образ на фоне музыкальных рекордов
Смена прически совпала с новыми достижениями Свифт. Ее проекты «Patient Zero» и «The Life of a Showgirl: The Encore» одновременно попали в официальные британские чарты.
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27 сентября певица также установила рекорд MTV Video Music Awards, став самой награждаемой артисткой в истории премии. Всего Свифт получила 33 статуэтки VMA и опередила Бейонсе, с которой ранее делила рекорд в 30 наград.
На нынешней церемонии Свифт также первой получила новую награду «Артист-директор» за работу над музыкальными видео и вклад в развитие визуального сторителлинга.
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