Тейлор Свифт кардинально укоротила волосы и продемонстрировала новый образ с кудрями

Американская певица Тейлор Свифт снова сменила прическу и показала себя с более короткими вьющимися волосами до плеч. Новый образ она продемонстрировала на фоне сразу нескольких музыкальных достижений, сообщает E! News, пишет УНН.

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Фото с новой прической Свифт опубликовала 2 октября. Певица выбрала волнистый удлиненный боб и оставила свою фирменную челку. Свои естественные кудри она ранее в шутку называла «заводскими настройками» волос.

Еще в августе Свифт впервые заметно укоротила свои длинные светлые волосы, появившись с новой прической во время ужина в Лондоне. Теперь она сделала их еще короче.

Новый образ на фоне музыкальных рекордов

Смена прически совпала с новыми достижениями Свифт. Ее проекты «Patient Zero» и «The Life of a Showgirl: The Encore» одновременно попали в официальные британские чарты.

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27 сентября певица также установила рекорд MTV Video Music Awards, став самой награждаемой артисткой в истории премии. Всего Свифт получила 33 статуэтки VMA и опередила Бейонсе, с которой ранее делила рекорд в 30 наград.

На нынешней церемонии Свифт также первой получила новую награду «Артист-директор» за работу над музыкальными видео и вклад в развитие визуального сторителлинга.

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